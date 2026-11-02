Jokin Aranbarri, contento, pero pide dar un paso más al Eibar

El entrenador del equipo armero saca conclusiones positivas del encuentro contra la UD Almería que terminó con empate a uno ya que está feliz por la reacción y por sacar un punto, pero también sabe que su plantilla tiene que seguir mejorando

El empate que consiguió la SD Eibar contra la UD Almería ha servido para que Jokin Aranbarri, entrenador del equipo armero, saque conclusiones positivas, pero al mismo tiempo exija mejoras a sus jugadores, sobre todo, cuando se enfrenta a los grandes equipos de la Segunda división como es el caso del conjunto indálico, máximo favorito para lograr el ascenso a Primera división.

Al término del partido, disputado este pasado fin de semana y que acabó con empate a uno, Jokin Aranbarri se mostró feliz por la reacción y el nivel dado por la SD Eibar contra la UD Almería. "Hemos dado un paso realmente importante. No nos han hecho muchas ocasiones claras, y cuando hemos tenido que ir agresivos, hemos ganado muchos duelos y mucha segunda jugada".

A pesar de ello, el técnico del equipo armero pidió a sus jugadores estar más calmados en los momentos finales. "Cuando queríamos ir a por la victoria se ha visto lo que es el Almería. Era importante tener cabeza porque a la mínima que hemos estado largos por dentro, han pegado el larguero y nos hemos llevado ese susto al final".

Jokin Aranbarri terminó reflexionando sobre en qué conceptos tiene que mejorar la SD Eibar cuando se mide a los buenos equipos de la Segunda división. "Lo que es necesario ante estos equipos es que cuando te dominan sepas estar junto y no te pases de frenada porque te exige mucho. Apuran al máximo con la calidad que tienen. Por dentro sobre todo se acercan muchos jugadores a balón y si no vas de verdad tiene mucha capacidad para girarse y luego correr".

Jokin Aranbarri analiza el partido de la SD Éibar contra la UD Almería

Por otro lado, el entrenador de la SD Eibar también valoró muy positivamente la aportación de Pejiño que marcó el gol del empate contra la UD Almería en los últimos minutos gracias a un zurdazo que se coló por la escuadra de la portería del conjunto andaluz. "El partido se había convertido en espacios más reducidos y Pejiño tiene un potencial enorme en los giros, en sacar disparos y generar ventajas con el regate".

A pesar de la aportación del atacante, el técnico del equipo vasco quiso poner en valor a todos sus jugadores. "Tengo la suerte de tener una plantilla amplia y jugadores de diferente perfil. Además, hay jugadores que no están participando todo lo que les gustaría pero en el día a día aprietan todo el rato. Luego se ve. Cuando se necesita de uno, sale, y da el nivel. Gracias a ellos hemos podido empatar".

La SD Eibar actualmente se encuentra en la tercera posición de la clasificación de Segunda división con 23 puntos lo que le permite estar en puestos para disputar las eliminatorias de ascenso a Primera división. Sin embargo, el equipo armero no renuncia a quedar entre los dos primeros clasificados, que dan el billete directo a la élite del fútbol español. Ahora mismo está a tres puntos a la UD Almería, que es segundo, y a cuatro puntos del CD Castellón, que es el líder de la categoría.