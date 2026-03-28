Fede Redondo se lo pone difícil a Sarabia para la final ante el Rayo Vallecano

El conjunto ilicitano ha disputado un amistoso frente al Aston Villa y el jugador argentino ha sido uno de los artífices de la remontada franjiverde

El Elche Club de Fútbol ha aprovechado el parón de selecciones para reponer su barrita de confianza de cara a la recta final del curso. Los ilicitanos se midieron al Aston Villa del técnico guipuzcoano Unai Emery y terminaron ganándole por 2-1 en un partido amistoso que se disputó en el campo principal del complejo Pinatar Arena.

La localidad murciana albergó este encuentro aprovechando la estancia de la plantilla de Birmingham en la Costa Cálida, donde ha preparado hasta este viernes el tramo final de la temporada que afrontará tanto en su Liga, en la que es el cuarto clasificado por detrás del Arsenal, el Manchester City y el Manchester United, como en la Liga Europa, torneo continental a cuyos cuartos de final accedió tras eliminar al Lille francés.

Coincidiendo con el parón también en la Liga de Primera División, el Elche acordó este compromiso con el Villa, que acudió con Harvey Elliot, Jadon Sancho, Tammy Abraham, Ollie Watkins, el español Pau Torres y el argentino Emiliano Buendía entre sus figuras.

El conjunto inglés, dominador desde el arranque, se adelantó en el minuto 21 precisamente por mediación de Pau Torres al rematar éste de cabeza ante Iñaki Peña un córner botado por Douglas Luiz. El hispanoargentino Fede Redondo empató justo antes del descanso, en el 45, culminando una buena acción individual que rubricó batiendo al neerlandés Marco Bizot.

Ya en el segundo tiempo, con muchos cambios en ambos conjuntos y sin Sancho, quien se retiró con molestias todavía en el primer periodo, se mantuvo la igualdad hasta el minuto 90 cuando el hispano uruguayo Álvaro Rodríguez, con un testarazo a centro de Tete Morente, le dio el triunfo a los de Eder Sarabia ante unos 3.000 espectadores que vieron el partido in situ desde las gradas de Pinatar Arena, la mayoría de ellos británico que residen en la zona.

Fede Redondo se lo deja claro a Sarabia

Y tras el partido, el centrocampista del Elche, Fede Redondo, aseguró que el equipo ilicitano está "bien y fuerte mentalmente" para afrontar el tramo decisivo del campeonato, en el que el conjunto ilicitano intentará evitar el descenso. El jugador, en declaraciones a los medios del club, indicó que el Elche pretende "ganar el mayor número de partidos posible" en las próximas jornadas para "cerrar" la permanencia lo antes posible.

El argentino, que llegó al club el pasado verano procedente del Inter Miami, ha ido ganando protagonismo en el equipo de Eder Sarabia en las últimas jornadas, si bien sólo ha sido titular en un encuentro, frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

A sus 23 años, afirmó que disputar este tipo de partidos viene bien "para sumar minutos y que la gente que viene jugando menos pueda tener ritmo y ayudar al equipo".

Hasta la fecha, ha participado en 10 partidos en el presente campeonato. Y, ahora, ya se encuentra listo para la próxima final del Elche en Liga, que se enfrentará el próximo viernes al Rayo Vallecano en Madrid: "Va a ser un partido diferente. Ellos tienen muy buen equipo, pero esperamos poder desarrollar nuestro juego y llevarnos los tres puntos".