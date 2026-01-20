El reto de Eder Sarabia sin Víctor Chust ni Bigas contra el Levante

El central del Elche vio tarjeta amarilla en el encuentro ante el Sevilla y deberá cumplir sanción por acumulación de las mismas, por lo que se perderá el duelo frente a los de Luis Castro, al igual que su compañero en la defensa, que sigue recuperándose de su lesión

El Elche terminó empatando contra el Sevilla en el encuentro disputado en el día de ayer en el Martínez Valero. Los de Eder Sarabia no hicieron bueno los goles de Febas y Germán Valero, que recibieron la respuesta con un doblete de Akor Adams, con un penalti en los últimos minutos que ponía el 2-2 final. Además de ello, Víctor Chust, un fijo en la defensa, vio amarilla, por lo que se perderá el encuentro del próximo viernes ante el Levante por acumulación de tarjetas. De esta manera, el central se suma a la baja de Bigas, que sigue recuperándose de su lesión.

Víctor Chust y Bigas, dos opciones del Elche que se caen ante el Levante

Víctor Chust está siendo uno de los jugadores más destacados del Elche esta temporada. El jugador de 25 años, cedido por el Cádiz hasta final de temporada, está contando con la confianza de Eder Sarabia en la que ha sido la primera vuelta de LaLiga EA Sports. De hecho, el central ha disputado 17 partidos entre el campeonato doméstico y Copa del Rey, entre los que no ha tenido suerte de cara a puerta. Además, ha recibido hasta la fecha un total de siete tarjetas amarillas y una roja, que le hizo ser baja para al visita al Getafe en El Coliseum. De la misma manera, el ex del Real Madrid volvió a ver amarilla en el día de ayer, en el empate contra el Sevilla en el Martínez Valero, que el técnico del conjunto alicantino analizó en rueda de prensa: "Por juego, no estaba para el 2-0 porque no hemos hecho un gran partido. Cuando te pones con esa ventaja, hay que manejar mejor el partido. En la jugada del penalti, no hemos tenido suerte. De juego y sensación no me ha gustado demasiado. Es Primera y somos un recién ascendido".

De esta manera, Víctor Chust será una baja importante para el Elche el próximo viernes, cuando se enfrente al Levante de Luis Castro en el Ciutat de Valencia. Además, el central se suma a la ausencia de Pedro Bigas, que sigue recuperándose de la lesión que sufrió el pasado 10 de enero ante el Valencia. Eder Sarabia, por su parte, comunicó el estado de su futbolista en la previa del partido de Copa del Rey ante el Betis: "Le tendremos pronto con nosotros, no ha sido tan grave como parecía al principio. Las pruebas parece que lo confirman y estamos contentos".

Leo Petrot y Affengruber, opciones para Eder Sarabia

Por ello, Leo Petrot y Affengruber apuntan a titulares en el duelo ante el Levante de este viernes. El francés viene de ser titular en los tres últimos encuentros del Elche. Además, el defensa vio puerta contra el Real Betis, estrenando el marcador en La Cartuja, pero el doblete del 'Chimy' Ávila dejó fuera de la Copa del Rey al conjunto alicantino. Por otra parte, el futbolista austriaco es otro de los fijos en el equipo, que tan solo se ha perdido el partido contra el Athletic Club, de LaLiga EA Sports, por la tarjeta roja que vio ante el Alavés y el choque copero frente al Quintanar del Rey.