Thomas Lemar, pendiente de su recuperación: ya se conoce el tiempo de baja de su lesión

El centrocampista francés tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 24 del derbi ante el Valencia por unas molestias en el aductor y estará entre dos y tres semanas alejado de los terrenos de juego

El Elche ha conocido en el día de hoy novedades sobre el estado físico de Thomas Lemar, después de sufri una lesión que obligó al futbolista francés a abandonar antes de tiempo el encuentro frente al Valencia. El centrocampista, una pieza importante en los planes de Martín Anselmi, estará previsiblemente entre dos y tres semanas de baja como consecuencia de una lesión muscular en la zona de los aductores.

El contratiempo se produjo el pasado domingo 1 de noviembre, durante el derbi correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Martínez Valero. Lemar tuvo que pedir el cambio en el minuto 24, cuando todavía se encontraba en los primeros compases del encuentro. Facundo Buonanotte fue el encargado de sustituirle y ocupar su lugar sobre el terreno de juego.

La lesión del francés fue una de las noticias negativas para el conjunto ilicitano en un partido que terminó con derrota por 0-1 ante el Valencia. Tras el encuentro, el técnico franjiverde, Martín Anselmi, confirmó que los problemas físicos del futbolista estaban localizados en el aductor y reconoció la importancia de su ausencia para el equipo.

"Es evidente que Thomas Lemar te da esa variabilidad dentro del juego, esa tenencia, ese control, ese cambio de ritmo, por algo tiene la trayectoria que tiene. Al final, Thomas Lemar es un jugador muy plantado dentro del campo de juego, que sabe manejar los tiempos, sabe encontrar los espacios, sabe cambiar el ritmo. Nos da esa función de venir a construir, pero también de generar en campo rival o cerca del área. Y la verdad que, evidentemente, es una baja difícil de sustituir", reconocía.

Dos o tres semanas de baja: objetivo Levante

Las pruebas médicas realizadas al futbolista han confirmado que sufre una lesión leve en el aductor. Las previsiones iniciales apuntan a un periodo de recuperación inferior a un mes, aunque otras informaciones sitúan el tiempo estimado de baja entre dos y tres semanas.

De esta manera, Lemar se perderá con toda seguridad el compromiso frente al Real Betis, previsto para el domingo 8 de noviembre. Su regreso podría producirse después del próximo parón de selecciones, con el encuentro ante el Levante, previsto para el 23 de noviembre, como posible objetivo.

No obstante, su presencia en ese partido todavía no está garantizada y dependerá de cómo evolucione durante las próximas semanas. El cuerpo técnico no quiere asumir riesgos innecesarios con el centrocampista, especialmente para evitar una posible recaída.

La intención del Elche es recuperar cuanto antes a un futbolista que aporta experiencia, calidad y capacidad para organizar el juego en la medular. Si cumple los plazos previstos, Lemar podría volver a estar disponible para Martín Anselmi antes de afrontar un nuevo tramo exigente de la competición.

La entidad ilicitana seguirá pendiente de la evolución del futbolista durante los próximos días, aunque las perspectivas iniciales son positivas. La evolución de Lemar marcará los plazos de su regreso a los entrenamientos con el grupo, aunque el objetivo del club y del futbolista es estar disponible para el partido del día 22 ante el Levante.