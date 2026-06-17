Edu Expósito lo tiene claro con España en el Mundial 2026: "Esta generación también se merece otra estrella"

ESTADIO Deportivo ha hablado con uno de los capitanes del Espanyol, que ha analizado el camino de España en el Mundial 2026 y sus sensaciones con el combinado dirigido por Luis de la Fuente. Además, ha destacado la calidad de los jugadores del centro del campo de 'La Roja': "Hay mucho nivel"

Edu Expósito ha atendido a ESTADIO Deportivo para analizar el camino de España en este Mundial 2026. El centrocampista y uno de los capitanes del Espanyol ha reconocido el alto nivel del grupo que dirige Luis de la Fuente, con jugadores destacados, al igual que los que se han quedado fuera, como el caso de Isco, que el jugador perico ha mencionado.

Edu Expósito ha explicado que la suerte será un factor importante durante el Mundial 2026: "Si los cruces salen bien, podemos llegar a la final y poder levantar la Copa". Además, el futbolista del Espanyol ha recordado la calidad de los jugadores del centro del campo de la selección española en 2010: "Es verdad que lo que había antes en el Mundial de 2010 era una pasada con Xabi Alonso, Busquets, Iniesta".

Edu Expósito: "Están haciendo un vestuario y una piña que es espectacular"

- Ahora que estamos en pleno Mundial le quería preguntar por su valoración de esta selección española. ¿Hasta dónde cree que puede llegar la España?

- Pues yo creo que podemos llegar este año muy lejos otra vez. Creo que venimos de hacer las cosas muy bien tanto en la Eurocopa como anteriormente en la Nations League y demás, entonces yo creo que estamos preparados para ahora intentar llevarnos otra estrella porque esta generación también se lo merece. Vienen de hacer las cosas muy bien, son jóvenes también, que tampoco hay mucho veterano y yo creo que esa frescura y ese hambre que tienen todos, pues bueno, están haciendo un vestuario y una piña dentro de ese equipo que es espectacular. Así que, si los cruces salen bien, podemos llegar a la final y poder levantar la Copa.

Edu Expósito: "Yo creo que siempre España donde mejores jugadores tiene es en el centro del campo"

- Como centrocampista le quería preguntar bajo su opinión personal. ¿Cree que estamos ante el mejor nivel de centrocampistas actualmente en España. Ya no solo por los que han entrado en la convocatoria, sino esa lista de jugadores también en su posición, que tienen tanto nivel actualmente y se quedaron fuera

- Sí, a ver es que hay mucho nivel en el centro del campo. Yo creo que siempre España donde mejores jugadores tiene es en el centro del campo, es mi sensación. Al final mira todos los nombres que se quedan fuera, por no decir Isco, la lesión que ha tenido, Comesaña ha sido un jugador que está bastante infravalorado porque no se le da la repercusión que tiene por haber quedado tercero en liga. Sí que es verdad que en Champions no han estado del todo bien pero bueno es un jugador que tiene muchos partidos en un equipo que gana habitualmente a todos los de la liga, entonces yo creo que se le debería de dar un valor muy importante. Teniendo en cuenta, que los mejores centrocampistas los hemos tenido ya, sí que es verdad que saldrán jugadores mejores, o bueno si hablamos de todos los que has dicho y todos los que van, Rodri, Pedri, Zubimendi, Fabián, e incluso se decía que también estaba infravalorado en un vídeo de Lamine esta semana, pues bueno. Son jugadores espectaculares, Fabián ya lleva dos champions, pero es verdad que lo que había antes en el Mundial de 2010 es una pasada, con Xabi Alonso, Busquets, Iniesta, hablamos de un nivel muy alto.