El Espanyol cambia de planes con Marcos Fernández tras su explosión en el Ceuta

El delantero de Cambrils anotó 14 goles y dio dos asistencias en su primera temporada en Segunda con el conjunto ceutí

La temporada de la AD Ceuta FC en su regreso a Segunda división ha sido de sobresaliente. El equipo que entrena José Juan Romero no sufrió en ningún momento de la temporada, amarrando la permanencia bastantes jornadas antes del final de liga y teniendo momentos en los que se soñaba con meterse en el play-off de ascenso a Primera. Buena culpa de ese gran rendimiento fue de Marcos Fernández.

El delantero catalán firmó por el Ceuta justo antes de que se cerrase el mercado, exactamente el 28 de agosto, llegando cedido del RCD Espanyol y sin opción de compra. A su vez, el conjunto perico lo fichó gratis, una vez que terminó su contrato con el Betis Deportivo.

Marcos ha brillado en la ciudad autónoma, donde ha marcado 14 goles y ha dado dos asistencias en 36 partidos, siendo una pieza clave en el esquema de José Juan Romero y aportando, además de goles, un gran trabajo sobre el césped. Tal ha sido su rendimiento, que ahora sus perspectivas de futuro han cambiado notablemente.

Todos los escenarios son posibles con el ariete de Cambrils, que recientemente cumplió 23 años, incluido que salga traspasado, ya que la gran mayoría de la plantilla perica está en el mercado. Su cláusula de rescisión es en estos momentos de dos millones de euros, pero el Espanyol también le firmó un derecho de tanteo para que, si aparece una oferta por él, el club pueda rechazarla, doblarle el salario y aumentar su cláusula hasta los ocho millones.

En cualquier caso, Marcos está citado el próximo 7 de julio para hacer la pretemporada con el primer equipo que entrena Manolo González, tal y como ya hizo el verano pasado antes de marcharse a Ceuta, solo que ahora su valor de mercado ha subido notablemente.

Por todo esto, salvo una gran oferta que precipite los acontecimientos, el técnico del Espanyol sondeará su rendimiento durante la pretemporada y valorará si puede debutar en Primera división y sumarse a la parcela ofensiva junto a Roberto Fernández, Kike García y Javi Puado. Mientras que Monchi lo tiene en la recámara como uno de los posibles futbolistas que contribuya a aumentar las arcas del equipo de cara a buscar refuerzos en el mercado. Sea como sea, Marcos Fernández ayudará al Espanyol este verano, ya sea nutriéndole de dinero o con sus goles sobre el césped. Una jugada maestra del cuadro blanquiazul.