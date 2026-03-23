La postura del Espanyol con Manolo González tras un 2026 sin lograr el triunfo

La entidad perica no plantea una destitución ni cambio en el banquillo en estos momentos, pese a la mala situación en LaLiga EA Sports. De hecho, el técnico gallego estaría más cerca de firmar su renovación que de salir del club

El Espanyol está siendo uno de los peores equipos de LaLiga EA Sports en la segunda vuelta. Los de Manolo González no han podido lograr la victoria en los 12 encuentros que han disputado en 2026, situando al equipo perico en la undécima posición de la tabla con 37 puntos, empatado con Osasuna. Sin embargo, la destitución del técnico gallego no es una opción en estos momentos dentro de la entidad. De hecho, su renovación estaría más cerca de ser un hecho, a falta de nueve jornadas para que el campeonato doméstico ponga punto final.

Manolo González manda un mensaje a la afición tras la derrota ante el Getafe

Manolo González, por su parte, mandó un mensaje a la afición en la rueda de prensa posterior a la derrota frente al Getafe: "Que crean en el equipo, porque el equipo no se deja ir, el equipo trabaja, el equipo hace las cosas, vuelvo a decir, bastante bien, pero las cosas que hacemos mal en cada partido nos la lían. El día de Elche te quedas con uno menos, con un detalle como el día de Mallorca y eso hay que evitarlo. El día de Oviedo te marcan una situación ridícula, el 0-1 y tienes no sé cuántas situaciones de gol que no marcas. Cada partido haces muchas cosas bien, más que mal, pero no te valen para ganar. Entonces, los detalles hay que cuidarlos, y siempre digo lo mismo de los detalles, pero es que así es, no hay más". Además, el Espanyol afronta un mes de abril con partido de alto nivel, como es la visita al Real Betis a La Cartuja, al Barcelona en el Camp Nou y al Rayo Vallecano, siendo tres partidos de LaLiga EA Sports a domicilio.

De esta manera, Alan Pace, presidente del Espanyol, no tiene en mente destituir a Manolo González del banquillo del Espanyol, tal y como ha informado el Diario AS. Además, el medio anteriormente citado ha destacado que el técnico gallego estaría más cerca de renovar una temporada más, más alla de 2027, cuando amplió su contrato el pasado año. En este sentido, la misma fuente apunta que la confianza de la entidad en el entrenador del conjunto perico es "inmutable". Por ello, queda esperar si el equipo cambia la mala dinámica en LaLiga EA Sports tras el parón de selecciones, con nueve jornadas para el final del campeonato y a nueve puntos de los puestos de descenso, que lo marca actualmente el Mallorca.

El Espanyol, obligado a cambiar la mala racha en la fase final de LaLiga

El Espanyol logró la victoria en LaLiga por última vez el pasado 22 de diciembre, en su visita al Athletic Club en San Mamés. Desde entonces, el equipo de Manolo González ha registrado ocho derrotas y cuatro empates, siendo el último 'pinchazo' el pasado sábado frente al Getafe, dónde al conjunto perico le llegaron a anular hasta dos goles, de Ngonge y Ramón Terrats, por fuera de juego.

Por otro lado, Pere Milla vio tarjeta amarilla, por lo que ha alcanzado la quinta y se perderá el encuentro frente al Real Betis en La Cartuja. De esta manera, Manolo González podría continuar apostando por Kike García, además de un Roberto Fernández que logró el único tanto del Espanyol en la derrota ante el Getafe.