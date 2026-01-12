Acuerdo cerrado: Gabriel Paulista llega libre para reforzar a Corinthians

Gabriel Paulista regresa al Brasil para reforzar la defensa del Corinthians con un contrato hasta finales de 2027

El Corinthians ya tiene su primer refuerzo oficial de la temporada y se trata de un nombre con amplio recorrido internacional. El club paulista anunció la incorporación de Gabriel Paulista, defensor central de 35 años, quien firmó contrato hasta diciembre de 2027. La oficialización se produjo tras la resolución de los problemas administrativos que impedían al club inscribir jugadores, permitiendo así cerrar una operación largamente esperada.

El zaguero ya se encontraba en São Paulo desde finales de la semana pasada, pero no fue hasta este fin de semana cuando el anuncio se hizo oficial, desatando una oleada de reacciones positivas entre aficionados y miembros del vestuario.

Experiencia europea al servicio del Timão

Formado en el Taboão da Serra, Gabriel Paulista regresa al fútbol brasileño después de más de una década compitiendo en Europa, donde defendió camisetas de alto nivel como las del Villarreal, Arsenal, Valencia, Atlético de Madrid y, más recientemente, el Besiktas de Turquía.

Su última etapa en el fútbol europeo finalizó tras disputar 17 partidos oficiales con el conjunto turco en la presente temporada, repartidos entre la Superliga turca y las rondas clasificatorias de competiciones continentales. Su último encuentro fue el 20 de diciembre, por lo que llega con ritmo competitivo y en condiciones óptimas para incorporarse de inmediato a los entrenamientos bajo las órdenes de Dorival Júnior.

Un regreso cargado de simbolismo

Más allá de lo deportivo, el fichaje de Gabriel Paulista tiene un fuerte componente emocional. El defensor nunca ocultó su condición de aficionado del Corinthians, y su decisión de regresar a Brasil estuvo marcada por el deseo de vestir los colores del club de su corazón. Tras rescindir su contrato con el Besiktas, optó por unirse al Timão como jugador libre, sin coste de traspaso para la entidad.

Este regreso podría representar el último gran desafío de su carrera profesional, aportando liderazgo, jerarquía y conocimiento táctico a un equipo que aspira a competir al máximo nivel.

Competencia interna y solidez defensiva

Gabriel Paulista no lo tendrá fácil para hacerse con un puesto en el once titular. El Corinthians cuenta actualmente con defensores consolidados como André Ramalho y Gustavo Henrique, piezas fundamentales en una temporada histórica que culminó con los títulos del Campeonato Paulista y la Copa do Brasil.

La llegada del nuevo central eleva el nivel de competencia interna y ofrece al cuerpo técnico más variantes para afrontar un calendario cargado de compromisos, especialmente con la participación del club en la Copa Libertadores.

Un proyecto ambicioso

El Corinthians encara una campaña ilusionante tras los éxitos recientes y busca conformar un bloque equilibrado, combinando juventud con experiencia. En ese contexto, Gabriel Paulista representa una apuesta segura, capaz de aportar orden defensivo, salida limpia de balón y liderazgo en momentos clave.

El defensor será presentado oficialmente en los próximos días y se espera que su adaptación sea rápida. Con su llegada, el Timão refuerza no solo su zaga, sino también su identidad competitiva, con un jugador que conoce la exigencia del alto nivel y que vuelve a casa para dejar huella.

El regreso de Gabriel Paulista marca el inicio de un nuevo capítulo para el Corinthians, que sueña en grande y se prepara para luchar por todo en la temporada que acaba de comenzar.