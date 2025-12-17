La 'bomba' que prepara Boca Juniors es Dybala

Paulo Dybala se acerca a Boca Juniors mientras su futuro en la Roma se vuelve incierto, despertando ilusión entre los hinchas xeneizes

El nombre de Paulo Dybala vuelve a resonar con fuerza en el mundo Boca. Lo que hace apenas unas semanas parecía un simple deseo de los hinchas, hoy comienza a tomar forma concreta. Desde Europa llegan señales claras de que la etapa del atacante argentino en la AS Roma podría estar llegando a su fin, abriendo un escenario que ilusiona al pueblo xeneize.

Diversas informaciones periodísticas, tanto desde Argentina como desde Italia, coinciden en un punto clave: no existen avances para renovar el contrato del futbolista, que finaliza en junio de 2026. Esta falta de movimientos alimenta la idea de una salida anticipada o libre, una oportunidad que Boca Juniors sigue muy de cerca.

Dybala pierde protagonismo en la Roma

En las últimas semanas, la situación deportiva de “La Joya” en el conjunto capitalino se ha vuelto más compleja. El delantero acumula varias suplencias consecutivas y su peso dentro del proyecto deportivo ha disminuido. Desde Italia señalan que la Roma ya trabaja en la incorporación de nuevos atacantes, una señal inequívoca de que el argentino ha dejado de ser intocable.

Este contexto empuja a Dybala a analizar seriamente su próximo paso. A sus 32 años, todavía tiene mercado en el fútbol europeo, pero el escenario actual invita a replantear prioridades tanto deportivas como personales.

Boca Juniors, una posibilidad cada vez más real

En paralelo, Boca Juniors observa la situación con atención. El regreso del club a la Copa Libertadores y la presencia de futbolistas de jerarquía como Leandro Paredes o Miguel Merentiel refuerzan la idea de construir un plantel competitivo capaz de pelear de igual a igual con los gigantes brasileños.

Desde el entorno xeneize no ocultan el deseo de sumar a Dybala como fichaje estelar. Incluso dentro del club hay quienes se animan a pensar en una llegada en enero del próximo año, impulsada por la voluntad de Juan Román Riquelme de contar con una figura de impacto en La Bombonera.

El propio Marcelo “Chelo” Delgado, miembro del Consejo de Fútbol, dejó abierta la puerta: “Sabemos cuándo vence su contrato. Ojalá se pueda hacer el esfuerzo. Se evaluará y veremos qué pasa”.

El rol de Paredes y las charlas informales

La presencia de Leandro Paredes en Boca no es un detalle menor. Su regreso al fútbol argentino en plenitud deportiva marcó un precedente que antes parecía impensado. Medios especializados aseguran que existen contactos informales entre Riquelme y el entorno de Dybala, algo que refuerza la ilusión.

La posibilidad de volver a Argentina para vestir la camiseta azul y oro, sumada al factor emocional de jugar en La Bombonera, pesa cada vez más en la balanza.

El Mundial 2026 no condiciona su decisión

Aunque 2026 será año mundialista, este factor no parece determinante para Dybala. Desde hace tiempo, el atacante no forma parte de los planes de Lionel Scaloni, lo que reduce el impacto de elegir un destino europeo exclusivamente por visibilidad internacional. En ese contexto, Boca aparece como una opción lógica y atractiva, no solo desde lo sentimental, sino también desde lo deportivo.