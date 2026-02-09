Jhon Durán se marcha al Zenit y abre un nuevo capítulo en Rusia tras su multimillonaria venta en Arabia

Jhon Jáder Durán inicia una nueva etapa en el fútbol europeo tras cerrar su llegada al Zenit de San Petersburgo en busca de minutos y protagonismo

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán está a punto de comenzar un nuevo capítulo en su carrera profesional tras concretarse su llegada al Zenit de San Petersburgo. El atacante antioqueño aterrizó en Rusia para cerrar los últimos detalles de su vinculación con el club más poderoso del país, donde compartirá vestuario con su compatriota Wilmar Barrios.

Una operación marcada por giros inesperados

La llegada de Durán al fútbol ruso se produce después de la ruptura anticipada de su cesión con el Fenerbahce de Turquía. Tras esa desvinculación, el Al-Nassr, propietario de sus derechos deportivos, negoció directamente con el Zenit un préstamo hasta el final de la temporada, sin opción de compra incluida en el acuerdo.

Durante las últimas semanas, el futuro del atacante estuvo rodeado de incertidumbre. Su nombre fue relacionado con clubes importantes del fútbol europeo, pero ninguna de esas posibilidades llegó a concretarse. Finalmente, el Zenit apareció como la alternativa más viable para garantizarle continuidad competitiva.

El Zenit, una apuesta por minutos y protagonismo

El club ruso apuesta por Durán como una pieza ofensiva clave para el tramo decisivo del campeonato. A pesar de no atravesar su mejor momento deportivo, el Zenit mantiene un enorme poder económico y aspira a recuperar el protagonismo perdido en la Liga Premier de Rusia, actualmente liderada por el Krasnodar, equipo en el que milita otro colombiano, Jhon Córdoba.

Durán deberá ponerse rápidamente a disposición del técnico Serguéi Semak, con el objetivo de sumar minutos desde el regreso oficial de la liga a finales de febrero. El conjunto de San Petersburgo volverá a la competición el 27 de febrero, cuando enfrente al FC Baltika por la jornada 19 del torneo local.

Un paso clave pensando en la Selección Colombia

A sus 22 años, el delantero afronta su tercera experiencia en el fútbol europeo, con la mira puesta en consolidarse como una alternativa real para la Selección Colombia de cara al Mundial de 2026. La regularidad será determinante en una competencia que se extenderá apenas por tres meses antes del cierre de la temporada.

Aunque jugar en Rusia implica menor exposición mediática que otras ligas europeas, esto no ha sido un impedimento para que futbolistas como Wilmar Barrios reciban llamados a la Tricolor en el pasado. No obstante, Durán es consciente de que necesita goles y continuidad para competir con nombres consolidados en la delantera cafetera.

Una competencia feroz en el ataque colombiano

El panorama en la selección no es sencillo. Luis Suárez lidera actualmente la competencia ofensiva, mientras que otros delanteros como Rafael Santos Borré, Juan Camilo Hernández y el propio Jhon Córdoba también figuran en la baraja del técnico Néstor Lorenzo.

Además, Durán tendrá un aliciente adicional: competir directamente con Córdoba por el título de la liga rusa, lo que añade un componente especial a su nueva etapa.

Una carrera precoz y en constante movimiento

Con apenas 22 años, Durán sumará su sexto club profesional, una cifra llamativa para un jugador tan joven. Formado en el Envigado FC, dio el salto temprano al Chicago Fire de la MLS, desde donde llegó al Aston Villa de la Premier League. Posteriormente firmó un contrato de alto impacto económico con el Al-Nassr, antes de su paso por Turquía y ahora Rusia.

Cabe recordar que los clubes rusos siguen excluidos de las competiciones UEFA, por lo que el colombiano no podrá disputar torneos como la Champions League o la Europa League en el corto plazo. Aun así, el Zenit representa una oportunidad inmediata para relanzar su carrera.

Un nuevo reto en el horizonte

Comienza así un nuevo desafío para Jhon Jáder Durán, quien buscará estabilidad, continuidad y protagonismo en un escenario distinto. Su rendimiento en estos meses será clave no solo para el Zenit, sino también para su futuro internacional y su sueño de estar presente en la Copa del Mundo de 2026.