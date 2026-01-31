Karim Benzema evalúa su futuro entre Europa y la MLS: el Besiktas toma una decisión sobre su fichaje

El futuro de Karim Benzema vuelve a estar en el centro del mercado tras su inminente salida del fútbol saudí y las dudas sobre su próximo destino

La etapa de Karim Benzema en el fútbol saudí parece estar llegando a su fin. El delantero francés y Al-Ittihad pondrán punto final a su relación contractual el próximo 30 de junio, después de que las negociaciones para una renovación no llegaran a buen puerto. Desde el entorno del futbolista se filtró que el club pretendía extender su vínculo bajo condiciones económicas muy inferiores, algo que el exjugador del Real Madrid no estuvo dispuesto a aceptar.

Exigencias económicas frenan el interés del Beşiktaş

En las últimas semanas, el nombre de Beşiktaş comenzó a sonar con fuerza como posible destino del atacante. Sin embargo, las conversaciones iniciales no habrían avanzado debido a las altas exigencias salariales del futbolista. Según fuentes cercanas a la operación, Benzema solicitó un salario anual de 20 millones de euros, además del 50 % de los ingresos generados por la venta de camisetas con su nombre.

Desde la directiva del club turco consideran que estas cifras no encajan con la realidad financiera de la institución. A pesar de contar con liquidez tras la venta de Tammy Abraham al Aston Villa, la cúpula dirigencial entiende que una operación de este calibre comprometería la sostenibilidad económica del proyecto deportivo.

Beşiktaş analiza otras prioridades deportivas

Aunque el nombre de Benzema genera impacto mediático, no figura actualmente en la planificación deportiva del club de Estambul. La prioridad del cuerpo técnico y la dirigencia pasa por reforzar posiciones clave sin desestabilizar el presupuesto.

El entrenador Sergen Yalçın habría solicitado incorporaciones estratégicas, especialmente en la zona del mediocampo, con el objetivo de elevar el nivel competitivo del equipo en la segunda mitad de la temporada.

Mert Kömür, el nuevo objetivo en el mercado

En este contexto, surgió un nuevo nombre en la agenda del club. Según informó Sky Sport DE, Beşiktaş habría presentado una oferta cercana a los 10 millones de euros por Mert Kömür, joven mediocampista de 20 años que milita en el Augsburg de la Bundesliga.

El futbolista también despierta interés en varios equipos de la Serie A, lo que podría encarecer la operación. Aun así, la directiva turca considera que se trata de una inversión con proyección a largo plazo.

Rendimiento destacado del joven talento alemán

Durante la presente temporada, Kömür disputó 19 encuentros oficiales, en los que aportó 2 goles y 3 asistencias, demostrando versatilidad, visión de juego y capacidad de adaptación al alto nivel competitivo del fútbol alemán.

El rendimiento de Benzema sigue siendo alto

A pesar de las dudas económicas, el rendimiento deportivo de Benzema sigue siendo notable. Con 38 años, el delantero firmó 16 goles en 21 partidos oficiales con Al-Ittihad, confirmando que aún mantiene un olfato goleador de primer nivel.

No obstante, su elevado costo continúa siendo el principal obstáculo para cualquier posible traspaso. Mientras tanto, el futbolista analiza alternativas que incluyen un regreso al fútbol europeo o una nueva experiencia en la MLS, donde su impacto comercial y deportivo sería significativo.

Por ahora, el futuro del Balón de Oro permanece abierto, pero todo indica que Beşiktaş ha decidido dar un paso al costado ante una operación considerada inviable.