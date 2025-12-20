Un refuerzo de jerarquía: el Oporto confirma el fichaje de Thiago Silva para liderar su zaga

A los 41 años, Thiago Silva desafía la lógica del tiempo y regresa al fútbol europeo para convertirse en nuevo refuerzo del FC Porto, en uno de los movimientos más impactantes del mercado

Thiago Silva, uno de los defensores más emblemáticos del fútbol brasileño y mundial, ha decidido volver al máximo nivel del balompié europeo para incorporarse al FC Porto, en lo que apunta a ser el último gran capítulo de una carrera legendaria.

A sus 41 años, el central demuestra que la edad no ha sido un límite para su ambición competitiva. Tras finalizar anticipadamente su vínculo con Fluminense, club al que estaba ligado hasta junio del próximo año, Silva optó por no colgar las botas y aceptar el desafío de regresar al Viejo Continente.

Una decisión clave: retiro o último baile

El futuro de Thiago Silva estuvo rodeado de incertidumbre durante varias semanas. Las opciones eran claras: el retiro definitivo o una última aventura en el fútbol europeo. Finalmente, el Porto fue el club que apostó por su experiencia, jerarquía y liderazgo, brindándole la oportunidad de mantenerse en la élite competitiva.

El propio futbolista expresó su entusiasmo tras cerrarse el acuerdo: “Regresar a este club me llena de orgullo. Estoy muy motivado y preparado para aportar todo lo que esté a mi alcance”, señaló el brasileño en sus primeras declaraciones como nuevo jugador de los Dragones.

Un regreso con historia al Estadio do Dragão

Aunque muchos lo asocian con su exitosa etapa en clubes como AC Milan, Paris Saint-Germain o Chelsea, Thiago Silva ya conocía la institución portuguesa. En la temporada 2004/05, el defensor formó parte del Porto B, donde disputó 14 encuentros antes de ser transferido al Dinamo de Moscú.

Dos décadas después, el destino le concede una segunda oportunidad en la ciudad de Oporto, esta vez como una figura consagrada del fútbol mundial.

Experiencia intacta y vigencia competitiva

Durante su última temporada con Fluminense, Silva disputó 46 partidos y mantuvo un nivel sobresaliente, lo que incluso le valió una nominación al premio The Best en la categoría de defensa, un hecho extraordinario para un jugador de su edad.

Con la carta de libertad en su poder, el central se convierte en un refuerzo estratégico para el proyecto encabezado por Francesco Farioli, especialmente tras la grave lesión de Nehuén Pérez, quien estará fuera de las canchas por varios meses debido a una rotura del tendón de Aquiles.

Prioridades claras y un enfoque familiar

Aunque existieron rumores que lo situaban nuevamente en la Premier League, principalmente por la residencia de su familia en Inglaterra, Thiago Silva priorizó un destino que le permitiera competir al máximo nivel europeo sin comprometer su entorno personal.

El Porto, que viene reforzándose con talento procedente de diversas ligas internacionales, vio en Silva una oportunidad única para sumar liderazgo, solidez defensiva y mentalidad ganadora.

Despedida del Fluminense y mirada al futuro

El defensor cierra su etapa en el conjunto carioca tras dos años y medio, período en el que conquistó la Copa de Brasil y lideró al equipo en el reciente Mundial de Clubes. Se marcha dejando huella, pero con el deseo cumplido de volver a competir en Europa.

En cuanto a la Selección de Brasil, todo apunta a que su ciclo internacional está cerrado desde el Mundial de Qatar 2022, y el Mundial 2026 no figura entre sus objetivos actuales.

Un fichaje histórico para el Porto

“Familia portista, Thiago Silva ya es uno de los nuestros”, anunció el club en redes sociales, confirmando uno de los fichajes más impactantes del mercado. El central llega con la misión de luchar por títulos nacionales y aportar su experiencia en competiciones europeas, escribiendo así el posible epílogo de una de las trayectorias defensivas más brillantes del fútbol moderno.