El apellido Cruyff vuelve al mando del Ajax: acuerdo oficial para su llegada al club neerlandés

Jordi Cruyff ya es nuevo Director Técnico del Ajax, con contrato hasta 2028, donde el apellido mítico de la leyenda neerlandesa volverá a estar ligada con el club

El apellido Cruyff siempre ha estado ligado al Ajax, y ahora se estrecharán aún más esos lazos. El club amsterdanés ha alcanzado un acuerdo preliminar con Jordi Cruyff para que asuma el cargo de Director Técnico, con contrato previsto hasta 2028. Su incorporación está programada para febrero de 2026, con el objetivo de preparar la plantilla para la temporada 2026-27.

Acuerdo cerrado con el club neerlandés

El presidente interino del Ajax, Dirk Anbeek, fue clave en las negociaciones y se reunió recientemente con Cruyff en Barcelona, donde se alcanzó un principio de acuerdo. Según el club, “el proceso para un nombramiento definitivo está en su fase final, aunque aún quedan algunos pasos por completar”. La intención es que el catalán comience a trabajar oficialmente a inicios de febrero de 2026, iniciando su etapa como Director Técnico antes de asumir la máxima responsabilidad futbolística del club.

El comunicado del Ajax también apunta que el Consejo de Supervisión tiene la intención de nombrar a Cruyff como director estatutario, conforme al procedimiento legal, hasta el 30 de junio de 2028. Para ello, se convocará una Junta General Extraordinaria de Accionistas, donde se formalizará la propuesta.

Una carrera que seduce a Ámsterdam

Jordi Cruyff es un viejo deseo del Ajax. El club ya había mostrado interés en él antes incluso de que fuera Director Deportivo del Barcelona, y su éxito en la gestión de fichajes como Iñigo Martínez, Raphinha y Koundé ha reforzado su reputación como estratega futbolístico. Actualmente, Cruyff desempeña el cargo de Asesor Técnico de la Federación de Indonesia, donde trabajó junto a Patrick Kluivert en un proyecto con miras al Mundial de 2026.

Pasos finales antes de su oficialización

El acuerdo alcanzado en Barcelona este fin de semana se someterá ahora a la aprobación de la junta directiva y el comité de empresa del Ajax. De obtener el quórum necesario, Cruyff será confirmado oficialmente en su puesto, reemplazando a Alex Kroes.

Su rol inicial será el de Director Técnico, supervisando la planificación deportiva y la estructura de la plantilla. Posteriormente, tras la aprobación en la Junta de Accionistas, asumirá el cargo de máximo responsable del fútbol y director estatutario, con plenos poderes para tomar decisiones estratégicas.

Experiencia internacional y visión estratégica

Desde su salida del Barcelona, Jordi Cruyff tomó un tiempo sabático hasta febrero de 2025, cuando aceptó la propuesta de Indonesia. Su labor fue estratégica, orientada a preparar a la selección para el Mundial 2026, aunque finalmente el equipo no logró la clasificación y se produjo la destitución de Kluivert en octubre. Esta experiencia internacional refuerza su perfil para asumir responsabilidades en un club de la magnitud del Ajax.

Con su incorporación, el Ajax no solo recupera un apellido emblemático, sino que se asegura un director técnico con experiencia, visión estratégica y capacidad de gestión internacional, listo para preparar un proyecto ambicioso de cara a las próximas temporadas.