Asensio no es suficiente: el Fenerbahçe deja escapar la victoria en el último minuto

Marco Asensio brilló hasta el último segundo, pero su gol no fue suficiente para que el Fenerbahçe se llevara la victoria ante Kasımpaşa

El gol de Asensio no sirve para la victoria del FenerbahçeImago

El pulso por el título de la Süper Lig vivió un capítulo electrizante en Estambul. Fenerbahçe y Kasımpaşa firmaron un empate (1-1) que se resolvió más allá del minuto 100, dejando al conjunto amarillo a dos puntos del líder, el Galatasaray, en plena carrera por el campeonato.

Cuando todo parecía decidido, el fútbol volvió a demostrar su capacidad para romper cualquier guion. El tanto del empate llegó en el 101’, desatando la incredulidad en las gradas y alterando por completo la lucha en la parte alta de la tabla.

Asensio, protagonista absoluto

Si hubo un nombre propio en la noche fue el de Marco Asensio. El internacional español volvió a asumir galones y apareció en el momento más caliente para adelantar a su equipo en el 95’, culminando una acción con una brillante media volea desde segunda línea.

El atacante, que acumula ya once goles y ocho asistencias en liga, fue el jugador más incisivo del encuentro. Se movió con libertad por todo el frente ofensivo, buscó espacios y trató de ofrecer soluciones en un Fenerbahçe espeso y falto de ritmo. Su celebración, quitándose la camiseta y corriendo hacia la grada, simbolizaba lo que parecía un triunfo vital.

Expulsión, lesiones y tensión máxima

El choque se volvió aún más imprevisible tras la expulsión de Mortadha Ben Ouanes en el tiempo añadido, dejando al Kasımpaşa con diez hombres. Con superioridad numérica y el marcador a favor, el Fenerbahçe parecía tener el duelo bajo control.

Sin embargo, el partido estuvo marcado también por contratiempos defensivos para los locales. Las lesiones de Çağlar Söyüncü y Oosterwolde obligaron a recomponer la zaga sobre la marcha, debilitando la estructura en los minutos decisivos.

Allevinah firma el golpe final

Cuando el cronómetro superaba el minuto 100 y el estadio celebraba tres puntos que parecían seguros, apareció Jim Allevinah para silenciar a la grada. Un balón colgado al área encontró la desconexión defensiva y terminó en el 1-1 definitivo en el 101’. El tanto fue celebrado por el Kasımpaşa como una auténtica victoria.

El empate dejó una sensación amarga en el equipo dirigido por Domenico Tedesco, que había introducido rotaciones pensando también en compromisos europeos. El plan estuvo cerca de salir perfecto, pero el desenlace cambió el estado de ánimo en cuestión de segundos.

Una oportunidad que se escapa

La igualada cobra mayor relevancia porque el Galatasaray había tropezado en la jornada, lo que abría la puerta a igualar la cima. En lugar de ello, el Fenerbahçe queda ahora a dos puntos del liderato, con la presión añadida de no haber aprovechado una ocasión inmejorable.

Más allá del resultado, el encuentro reflejó la intensidad y el dramatismo característicos del fútbol turco: goles en el descuento, decisiones arbitrales discutidas, expulsiones y emociones al límite.

El Fenerbahçe sumó un punto que sabe a poco. El Kasımpaşa, en cambio, celebró como si hubiera conquistado tres. Y la Süper Lig ganó otro episodio inolvidable en su apasionante carrera por el título.