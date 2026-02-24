Karim Benzema enciende las alarmas en Al-Hilal

Karim Benzema sufre una lesión muscular que frena su arranque con Al-Hilal y enciende la preocupación en plena pelea por el liderato

El delantero francés Karim Benzema, ganador del Ballon d'Or en 2022, ha sufrido una lesión en el aductor que podría apartarlo varias semanas de los terrenos de juego con el Al-Hilal. El club saudí confirmó que el atacante no viajará con la expedición a Al-Qassim para medirse a Al-Taawoun, y que será sometido a pruebas médicas para determinar el alcance exacto del problema físico.

La noticia supone un contratiempo importante tanto para el jugador como para el equipo, que pelea por los puestos altos de la Saudi Pro League en un momento clave del campeonato.

Un inicio prometedor que se ve frenado

El ex futbolista del Real Madrid había comenzado su nueva etapa en Arabia Saudí con fuerza. En su estreno oficial firmó una actuación sobresaliente ante Al-Okhdoud, anotando un hat-trick y repartiendo una asistencia en la contundente victoria por 6-0. Su debut ilusionó a la afición y confirmó que su olfato goleador seguía intacto.

Sin embargo, en los dos compromisos posteriores su influencia fue menor. Frente a Al-Ettifaq (2-0) no logró ver puerta, y tampoco pudo marcar diferencias en el empate 1-1 ante Al-Ittihad, su anterior equipo, del que salió en medio de tensiones durante el mercado invernal.

Baja confirmada ante Al-Taawoun

La entidad azul comunicó que Benzema sufre molestias en la zona del aductor, lo que le impedirá estar disponible para el próximo encuentro liguero. El delantero no formará parte de la convocatoria y permanecerá en Riad para someterse a exámenes médicos más exhaustivos.

Los servicios médicos realizarán una resonancia magnética que permitirá conocer el grado de la lesión y estimar el tiempo de recuperación. Aunque el club no ha dado plazos oficiales, existe preocupación por la posibilidad de que el francés se pierda varios partidos en esta fase decisiva.

Impacto en la lucha por el título

En la clasificación actual, Al-Hilal ocupa la tercera posición, con un partido pendiente y a escasa distancia del liderato. Al-Ahli encabeza la tabla con una ventaja mínima, mientras que Al-Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo, se mantiene también en la pelea.

La posible ausencia prolongada de Benzema podría alterar los planes del técnico y obligar a reajustar el esquema ofensivo. El francés, de 38 años, fue incorporado como uno de los fichajes estrella del invierno y su experiencia resulta clave en la aspiración del club de conquistar el campeonato.

Un nuevo desafío en su carrera

Tras una trayectoria brillante en Europa, Benzema afronta ahora un nuevo reto en el fútbol saudí. Esta lesión representa su primer gran obstáculo desde su llegada a Al-Hilal. El club y la afición esperan que se trate solo de un contratiempo pasajero y que el delantero pueda regresar pronto para seguir aportando goles, liderazgo y experiencia en la recta final del torneo.