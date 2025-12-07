Busquets y Jordi Alba se despiden del fútbol con un último título junto a Messi

Lionel Messi sigue agrandando su leyenda con la conquista de la MLS Cup, sumando su título número 47 y transformando al Inter Miami en campeón.

Lionel Messi volvió a demostrar por qué es considerado el futbolista más influyente de todos los tiempos. Con la reciente conquista de la MLS Cup, el astro argentino amplió su colección de títulos hasta alcanzar los 47 trofeos, una cifra que lo consolida como el jugador más ganador en la historia del fútbol mundial. A sus 39 años, continúa afinando su legado con la misma ambición que lo impulsó desde sus primeros pasos en Rosario.

Triunfos en todos los continentes

La trayectoria del argentino es una sucesión de éxitos. Durante su larga etapa en el FC Barcelona, acumuló una impresionante cantidad de trofeos: 10 Ligas, 7 Copas del Rey y 8 Supercopas de España, además de múltiples títulos europeos. Posteriormente, en su aventura con el Paris Saint-Germain, añadió dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia.

Su llegada al Inter Miami revolucionó el panorama futbolístico de Estados Unidos. Desde su debut, Messi sumó tres nuevos trofeos al proyecto: la Leagues Cup, la Supporters’ Shield y ahora la MLS Cup, el campeonato más prestigioso del país. Cada uno de ellos confirma que su impacto va mucho más allá del marketing: ha elevado el nivel competitivo del club y de toda la liga.

Messi cambia la historia del fútbol en Estados Unidos

Grandes leyendas como Pelé, Cruyff, Beckenbauer, Beckham o Henry intentaron transformar el fútbol estadounidense, pero ninguno generó el efecto dominó que provocó el capitán argentino. Desde su llegada, los estadios se llenaron, las ventas de camisetas se dispararon y la MLS alcanzó una visibilidad inédita a nivel global.

El título logrado ante los Vancouver Whitecaps (3-1) evidenció nuevamente su liderazgo. Con dos asistencias brillantes, Messi guió al Inter Miami hacia el primer campeonato de su historia. Incluso jugando desde una posición más retrasada, casi como un “quarterback” futbolístico, fue determinante en los momentos clave del encuentro.

Un palmarés individual aún más inalcanzable

A lo colectivo se suma un arsenal de premios personales que lo colocan en una dimensión única: ocho Balones de Oro, seis Botas de Oro, tres premios The Best, dos Balones de Oro del Mundial, múltiples distinciones como máximo goleador y mejor jugador en distintas competiciones… una lista casi interminable que ningún otro deportista puede igualar.

El Inter Miami se transforma alrededor de Messi

El argentino ha convertido al club de Florida en un polo futbolístico mundial. Jugadores como Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez e incluso Mascherano se sumaron al proyecto, transformando al Inter en una versión moderna del Barça que marcó época.

La final también supuso la despedida de Busquets y Alba, quienes se retiraron levantando un último título junto a su eterno capitán.

Una leyenda que todavía quiere más

Con vistas al Mundial de 2026 y a nuevos desafíos con Inter Miami, Messi sigue demostrando que su magia no entiende de edades ni fronteras. Su dominio, influencia y vigencia lo mantienen como el referente absoluto de este deporte. La MLS ya forma parte de su historia… y él ya forma parte de la historia de la MLS.