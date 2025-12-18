Davide Ancelotti abandona el Botafogo y deja abierta su próxima etapa

Davide Ancelotti renuncia al Botafogo tras su primera temporada como técnico principal y evalúa su futuro entre Brasil y Europa

El Botafogo ha anunciado oficialmente que Davide Ancelotti no continuará al frente del equipo de cara al próximo Brasileirao, que arrancará en febrero. El técnico italiano, hijo del reconocido Carlo Ancelotti, decidió renunciar al año de contrato que lo vinculaba con el club hasta diciembre de 2026, poniendo fin a una experiencia que, pese a los retos, dejó un impacto positivo tanto en la plantilla como en la afición.

Una temporada exigente y exitosa

Desde su llegada hace cinco meses, Ancelotti Jr. implementó un estilo de juego ofensivo que transformó el rendimiento del Botafogo. Bajo su dirección, el equipo encadenó diez partidos sin perder al final del campeonato y aseguró la clasificación para la Copa Libertadores, cumpliendo uno de los principales objetivos del club. A pesar de los buenos resultados, la relación entre el técnico y la directiva se vio afectada por diferencias internas, que habrían precipitado su salida.

Discrepancias con la metodología de trabajo

Según medios locales, la decisión de Davide Ancelotti de abandonar el Botafogo se relaciona con desacuerdos sobre la intensidad de los entrenamientos aplicada por uno de los preparadores físicos del club. La rescisión del contrato de este miembro del cuerpo técnico por parte de la comisión directiva habría sido inaceptable para el italiano, quien optó por presentar su renuncia como respuesta.

El club expresó su agradecimiento públicamente: “Agradecemos la profesionalidad y el compromiso de Ancelotti durante su tiempo con nosotros, formando parte de la familia alvinegra”, comunicó Botafogo a través de sus canales oficiales.

Balance y logros en el banquillo

Durante su etapa al frente del Botafogo, Davide Ancelotti dirigió 32 partidos, con un balance de 14 victorias, 11 empates y 7 derrotas. Logró revertir un inicio de campaña irregular y posicionar al equipo en la sexta plaza del campeonato brasileño, asegurando una plaza en la fase previa de la Copa Libertadores.

Su labor también se destacó por elevar el rendimiento colectivo y potenciar el valor individual de los jugadores, dejando una huella positiva pese a las dificultades enfrentadas en su primer proyecto como primer entrenador.

Próximos pasos y futuro profesional

Tras analizar la situación del club y la planificación de la próxima temporada, Ancelotti comunicó que no iniciará la campaña 2025-2026 con Botafogo. Entre sus opciones futuras se encuentra incorporarse a la selección de Brasil como ayudante de su padre o asumir un nuevo proyecto en Europa, donde pueda desarrollar su estilo de juego y continuar creciendo como técnico.

Desde el verano pasado, cuando Carlo Ancelotti asumió el cargo de seleccionador brasileño, Davide decidió emprender su propio camino en los banquillos. Su paso por Brasil le ha servido de escaparate y experiencia, y ahora evaluará cuidadosamente su próximo desafío profesional.