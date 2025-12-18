El PSG se proclama campeón de la Copa Intercontinental de la FIFA ante Flamengo

El PSG se coronó en la Copa Intercontinental de la FIFA ante el Flamengo con una gran actuación de su portero Safonov en la tanda de penaltis

El París Saint-Germain encontró en su portero, Safonov, al gran héroe de la final de la Copa Intercontinental de la FIFA. El guardameta ruso no pudo detener el penalti que tuvo durante el partido y que significó el empate del Flamengo, pero sí consiguió parar hasta 4 penaltis en la tanda que decidió el título a favor del conjunto francés. La suerte sonrió a los de Luis Enrique, que ha sumado seis títulos esta campaña, algo que solo dos entrenadores habían conseguido antes, el español Pep Guardiola en 2009 y el alemán Hansi Flick en 2020.

El partido comenzó con un error de Rossi en el minuto 9 que permitió marcar a Fabián Ruiz, pero la intervención del VAR anuló el tanto al considerar que el balón había salido en una intervención anterior del meta argentino. El georgiano Kvaratskhelia adelantó al PSG en el minuto 38, pero el conjunto brasileño no se vino abajo y consiguió empatar gracias a un penalti transformado por Jorginho en el 62 y se mantuvo entero durante todo el encuentro.

Luis Enrique avanzó las líneas, dio entrada a Dembélé y encerró al Flamengo, que se defendió con mucho orden a la espera de oxígeno, que llegó a través de un contragolpe que Pedro, que había entrado en el puesto de Carrascal, no aprovechó. La entrada del español Saúl Ñíguez equilibró el juego del Flamengo, que acabó más asentado en el terreno rival, aunque en el último suspiro Marquinhos dispuso de un balón para evitar la prórroga, pero tampoco estuvo certero. Los de Filipe Luís mantuvieron la iniciativa durante el primer tiempo de la prórroga, impasibles al desaliento pese a que habían corrido más tras el balón que monopolizó el PSG durante el partido.

Safonov, el gran héroe del partido

La primera Copa Intercontinental del PSG, la primera también del fútbol francés, llevará un poco el nombre de un Safonov que emergió en el momento decisivo, deteniendo los penaltis del español Saúl Ñiguez y de los brasileños Pedro, Léo Pereira y Luiz Araujo. Aunque también fallaron los franceses Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, no fue suficiente para dar el triunfo al equipo brasileño, que ya había ganado la Intercontinental en 1981 tras derrotar al Liverpool.

El Flamengo rozó la gloria, tuteó a un equipo que ha causado sensación en Europa validando el trabajo de un Filipe Luís que no solo ganó el título nacional y lo refrendó con la Copa Libertadores, sino que consiguió dejar una imagen de mucho brillo. El PSG mantuvo la hegemonía europea que dura ya desde que en 2012 el Corinthians derrotara al Chelsea y toma el relevo del Real Madrid, el anterior ganador del trofeo.

Ficha técnica del PSG-Flamengo

1 - París SG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz (Ndjantou 106'), Vitinha, Joao Neves; Lee (Mayulu 35') (Barcola 64'), Doué (Dembélé 78'), Kvaratskhelia (Mbaye 96')

1 - Flamengo: Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Sandro; Pulgar (De la Cruz 74'), Jorginho (Saúl 74'); Carrascal (Pedro 56'), De Arrascaeta (Everton 74'), Plata (Samu Lino 108'); Bruno Henrique

Goles: 1-0, 38': Kvaratskhelia, 1-1, 62': Jorginho, de penalti.

Tanda de penaltis: 2-1. De la Cruz marcó por el Flamengo y Vitinha y Nuno Mendes por el PSG.

Árbitro: Ismail Elfath (USA). Amonestó Fabián Ruiz (32'), Vitinha (44') y Pacho (85') del PSG; y a Jorginho (20'), Alex Sandro (23'), Pulgar (64'), Plata (90+5'), Saúl (96') y Juninho (120') del Flamengo.