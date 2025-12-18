Thiago Silva pone fin a su etapa en Fluminense y podría volver a Europa

La inesperada salida de Thiago Silva del Fluminense reabre el debate sobre su futuro inmediato y mantiene en vilo al fútbol internacional. El Milan, atento a su situación

El Fluminense comunicó oficialmente este miércoles la salida de Thiago Silva, poniendo punto final a la segunda etapa del experimentado defensor brasileño en el club carioca. El central, de 41 años, rescindió de manera anticipada el contrato que lo vinculaba con la institución hasta el año 2026, cerrando así un capítulo cargado de simbolismo en su carrera profesional.

La noticia supone un giro inesperado, ya que el propio futbolista había manifestado meses atrás su intención de retirarse una vez finalizado su compromiso con el “Tricolor”. Sin embargo, diversos factores personales y deportivos habrían precipitado esta decisión, adelantando su despedida del fútbol brasileño.

Un referente histórico que deja huella

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el club destacó la importancia de Silva dentro y fuera del campo. “Thiago Silva deja un legado de profesionalismo, liderazgo y amor por estos colores”, expresó Fluminense, agradeciendo su entrega y deseándole éxito en el próximo desafío de su vida.

Formado en las categorías inferiores del club, el defensor regresó a casa en mayo del año pasado tras una extensa trayectoria de 16 temporadas en Europa, donde se consolidó como uno de los zagueros más respetados del fútbol mundial. Su paso por clubes como AC Milan, Paris Saint-Germain y Chelsea lo catapultó a la élite, acumulando títulos nacionales e internacionales.

La familia, un factor determinante

Aunque su rendimiento seguía siendo competitivo, el principal motivo que habría impulsado su salida es la distancia con su familia, que reside actualmente en Londres. Sus hijos forman parte de las categorías juveniles del Chelsea, situación que ha pesado enormemente en la balanza emocional del futbolista.

A pesar de los intentos de la directiva por convencerlo de cumplir su contrato, apelando a su rol de capitán y a la posibilidad de disputar el Mundial de 2026 como último gran objetivo, la decisión parece irreversible.

¿Regreso a Europa o retirada definitiva?

El futuro inmediato de Thiago Silva sigue siendo una incógnita. Aunque la opción del retiro está sobre la mesa, diferentes medios europeos aseguran que el defensor aún contempla una última aventura en el fútbol europeo. Desde Italia, se menciona con insistencia un posible retorno al AC Milan, club donde dejó una huella imborrable y donde actualmente se busca un líder para la zaga.

Por otro lado, desde Inglaterra surgen alternativas en la Premier League, con clubes como West Ham, Fulham, Crystal Palace y Brentford siguiendo de cerca su situación, especialmente por su deseo de establecerse nuevamente en Londres.

Un adiós que ya se sentía en el ambiente

El pasado fin de semana, tras la eliminación ante Vasco da Gama en las semifinales de la Copa de Brasil, Silva se despidió de sus compañeros en el vestuario, un gesto que fue interpretado como un adiós anticipado. Ese encuentro terminó siendo su último partido oficial con la camiseta tricolor.

Durante su trayectoria en Fluminense, disputó 212 partidos y marcó 19 goles, siendo uno de los referentes del plantel y conquistando títulos como la Copa de Brasil 2007.

Un cierre abierto para una carrera legendaria

A sus 41 años, Thiago Silva sigue demostrando que su ambición permanece intacta. Ya sea con un emotivo regreso a San Siro, un último desafío en Inglaterra o una retirada definitiva, su nombre quedará grabado como uno de los grandes defensores del fútbol brasileño y mundial. El desenlace final, por ahora, sigue escribiéndose.