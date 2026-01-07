Erik ten Hag vuelve al FC Twente tras su etapa en Leverkusen y liderará el desarrollo técnico y juvenil del club

Erik ten Hag regresa al FC Twente como nuevo director técnico, retomando el club donde inició su carrera futbolística y de entrenador, con contrato hasta 2028

El neerlandés Erik ten Hag ya tiene un nuevo destino tras meses de incertidumbre sobre su futuro. El entrenador de 55 años, sin equipo desde su salida del Bayer Leverkusen, ha firmado un contrato con el FC Twente, club donde inició su carrera profesional como técnico y también disfrutó de sus primeros éxitos como jugador. El acuerdo contempla su incorporación al club el 1 de febrero, con contrato hasta junio de 2028, y la asunción oficial del cargo a partir de la temporada 2026-27, sucediendo a Jan Streuer, que se retira tras la presente campaña.

Un regreso cargado de significado

El propio Ten Hag ha mostrado su entusiasmo por volver a Twente, el club que despertó su pasión futbolística desde niño. En declaraciones oficiales, el técnico explicó: “Es maravilloso y especial volver al FC Twente. Mi carrera como jugador y entrenador comenzó aquí. Con mi experiencia en desarrollo de cantera, formación de equipos y cultura deportiva de élite, quiero fortalecer la base técnica del club y ayudar a que alcance su máximo potencial de forma sostenible”.

Su regreso no solo representa un vínculo emocional, sino también una oportunidad de aplicar todo lo aprendido en etapas previas en clubes de élite como Ajax y Manchester United, así como su experiencia internacional reciente en Alemania.

Una trayectoria marcada por altibajos

Aunque Ten Hag alcanzó gran reconocimiento en el Ajax, donde llevó al equipo a rozar la final de la Champions League, su paso por el Manchester United estuvo lleno de altibajos, con resultados irregulares que generaron críticas. Posteriormente, su etapa en el Bayer Leverkusen fue breve y terminó con su cese tras solo tres partidos en la temporada 2025-26, lo que le dejó con una percepción negativa en algunos sectores del fútbol europeo.

Sin embargo, el propio entrenador y varios analistas consideran que muchas de las críticas fueron exageradas y que su capacidad técnica y táctica sigue siendo de primer nivel.

Objetivos y visión en Twente

En su nuevo rol, Ten Hag no solo será responsable del primer equipo, sino que también trabajará en la organización futbolística global del club. Su intención es consolidar la formación juvenil, potenciar el trabajo en equipo y fortalecer la cultura deportiva, buscando que el FC Twente se convierta en un referente regional de manera sostenible.

El club anunció que el entrenador comenzará a implicarse en la planificación de la próxima temporada desde febrero, asegurando una transición fluida antes de asumir el cargo plenamente en 2026-27.

Otras opciones descartadas

Durante los últimos meses, el nombre de Ten Hag había sonado en varios clubes de la Premier League, incluyendo a los Wolverhampton Wanderers, así como un posible regreso al Ajax, opción que finalmente decidió no considerar. Su elección de regresar a Twente refleja un proyecto más personal y estratégico, enfocado en reconstruir y fortalecer la estructura del club donde comenzó su carrera.

Un nuevo capítulo para Erik ten Hag

A sus 55 años, el neerlandés encara esta nueva etapa con ilusión y motivación, decidido a dejar atrás los momentos complicados recientes y a contribuir al crecimiento de un club que siempre ha estado ligado a su historia personal. Para Ten Hag, el FC Twente representa la oportunidad de unir experiencia, identidad y visión estratégica en un proyecto que promete ser transformador para la institución.