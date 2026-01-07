El momento de Marco Asensio en Turquía

El internacional español Marco Asensio aspira a ganar este sábado su primer título con el Fenerbahce en Turquía. Jugarán la final de la Supercopa ante su máximo rival, el Galatasaray

El extenso palmarés de Marco Asensio puede recibir este próximo sábado 10 de enero un nuevo título a su colección. El jugador balear es uno de los baluartes del Fenerbahce y este martes derrotaron con suficiencia al Samsunspor (2-0) en las semifinales de la Supercopa turca. Hasta la fecha se erige como uno de los mejores futbolistas del campeonato otomano justificando así la apuesta que realizó el combinado ahora entrenado por Domenico Tedesco por él.

Asensio, rumbo a la final de la Supercopa turca

El mediapunta de Mallorca partió de inicio y jugó el partido completo frente al Samsunspor. Ubicado donde le gusta jugar, detrás del punta incluso tuvo la oportunidad de anotar a cinco minutos para el descanso, pero un zapatazo marca de la casa lo estrelló en la cruceta. El Fenerbahce ya ganaba 1-0 con gol de Kerem Akturkoglu, que vería puerta en los primeros compases de la contienda.

Ya en la segunda mitad, sería el delantero colombiano Jhon Durán el encargado de hacer el segundo y definitivo gol. El Fenerbahce dominó el partido y sólo dejó que el rival disparará una vez entre los tres palos. Incluso el VAR iba a invalidar un tercer tanto a los de Estambul por fuera de juego y el Samsunspor acabó con diez hombres por expulsión de Makoumbou a 13 minutos para el final

Al Fenerbahce le espera el Galatasaray

Al Fenerbahce de Marco Asensio le espera en la final de la Supercopa el Galatasaray. El conjunto de Buruk se deshizo con comodidad del Trabzonspor por 4-1 gracias a los goles de Baris Yilmaz, Elmali, Akgun y Mauro Icardi.

La final se jugará este sábado a partir de las 18.30 horas en el Estadio Atartürk. La única vez que se han enfrentado esta temporada acabó el duelo en tablas (1-1 en la jornada 14 de la Superliga turca).

Los números de Marco Asensio

Marco Asensio recaló este verano en el Fenerbahce procedente del PSG, cuando aún le restaba un año de contrato con los parisinos. Descartado por Luis Enrique y tras un verano con múltiples propuestas encima de la mesa, acabó fichando por el combinado otomano a cambio de 7,5 millones de euros. Tiene contrato hasta junio de 2028.

Hasta la fecha, el jugador español es una de las piezas claves del equipo turco. Ha disputado 20 partidos entre todas las competiciones anotando nueve goles (ocho en Liga y uno en Copa) y dando cinco asistencias. Se sitúa como el máximo goleador de la entidad, empatado en números con el brasileño Talisca.

El objetivo de pelear la liga al Galatasaray

Más allá de lo que suceda en la final de Supercopa, el Fenerbahce tiene como objetivo principal desbancar al Galatasaray del trono liguero. Con 17 jornadas disputadas, la distancia es de sólo tres puntos entre ambos, siendo el 'Galata' el actual líder con 42 unidades.

El Fenerbahce atraviesa una racha en Turquía negativa, y es que no gana el campeonato liguero desde el año 2014. Desde entonces ha visto como Galatasaray, Besiktas, Trabzonspor e incluso el Basaksehir se han hecho con el título.