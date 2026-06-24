La opción de Paunovic irrumpe en el mercado de fichajes de Arabia

Paunovic, actual seleccionador de Serbia, regresa al escaparate tras quedarse fuera del Mundial. Lejos de perder cartel, el Al Ittihad ha irrumpido con fuerza para convertirlo en el sustituto de Sergio Conceiçao, tras descartar a Klopp. Además, el ex del Real Oviedo cuenta con una cláusula que podría acelerar el movimiento

Paunovic vuelve a escena en el mercado de fichajes más de medio año después de ser elegido seleccionador de Serbia. El extécnico del Real Oviedo no pudo clasificar al país al actual Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, esto no le ha hecho estar fuera del foco de diferentes clubes de todo el mundo. En este sentido, el Al Ittihad ha llamado a la puerta del entrenador nacional para sustituir a Sergio Conceiçao.

Paunovic no ha podido cumplir el primer gran objetivo desde que fue fichado por la selección de Serbia el pasado octubre, ya que no pudo ni entrar en la repesca para disputar el Mundial 2026. El combinado nacional quedó tercero del Grupo K, por delante de Inglaterra y Albania, lo que le dejó fuera de poder jugar el torneo de selecciones de Estados Unidos, México y Canadá. No obstante, desde Arabia quieren apostar por su fichaje.

Serbia encadena golpes y podría buscar nuevo seleccionador

La vuelta de Paunovic a Serbia no ha sido seguramente como esperaba. El técnico cogió las riendas de la selección poco después de ser destituido por el Real Oviedo, fruto de los malos resultados en un equipo que acababa de ascender a Primera División. Sin embargo, el entrenador nacido en Macedonia del Norte debutó con derrota ante Inglaterra por lo que, pese a la victoria ante Albania, se quedaron fuera del Mundial 2026.

Tras ello, Serbia ha jugado cuatro amistosos en los últimos parones de selecciones, firmando tres derrotas y una victoria, frente a Arabia Saudí. De esta manera, Paunovic y el resto de jugadores se marcharon de vacaciones al no poder jugar el Mundial 2026, antes de disputar los encuentros de la Nations League, fijados para septiembre, octubre y noviembre. En este sentido, el combinado nacional podría tener un nuevo dirigente en su banquillo.

Paunovic, tentado por Arabia y con el Al Ittihad acelerando por su fichaje

La situación de Serbia podría provocar que Paunovic piense en un cambio de aires, sobre todo si diferentes clubes llaman a su puerta interesados en su fichaje. Desde Arabia apuntan a que el Al Ittihad ha puesto el foco en el actual seleccionador, llegándole a ofrecer un contrato de dos años. Además, las distintas informaciones especulan con el inminente acuerdo del exentrenador del Real Oviedo, que podría hacer las maletas.

Por su parte, el Al Ittihad despidió a Sergio Conceiçao el pasado 1 de junio, tras haber quedado quinto en la clasificación con 55 puntos, por detrás del Al Qadsiah, Al Ahli, Al-Al Hilal y Al Nassr. De esta manera, Paunovic podría dirigir a jugadores como Danilo Pereira, Moussa Diaby, Steven Bergwijn o Youssef En-Neysri, entre otros. Salir de la selección de Serbia no será nada fácil para el extécnico del Oviedo, pero el intéres es real.

Al Ittihad activa el fichaje de Paunovic tras descartar a Klopp

Por otro lado, el Al Ittihad, que apuntó a Klopp, sabe que Paunovic tiene una claúsula con la selección de Serbia de salida, por lo que se podría concretar el movimiento con más facilidad. El técnico de 48 años afrontaría su séptima etapa en los banquillos tras dirigir anteriormente al Chicago, Reading, Chivas, Tigres, Real Oviedo y, por último, el combinado nacional serbio, al que podría decir adiós en el mercado de fichajes.

Además, se depediría de una etapa en la que tampoco ha tenido continuidad. En el Real Oviedo duró seis meses medio, desde finales de marzo de 2025 hasta comienzos de octubre del mismo año. En Chivas estuvo poco más de un año, algo más de lo que estuvo dirigiendo al banquillo del Reading. Además, Paunovic daría el salto total en su carrera para sustituir a Sergio Conceiçao en el Al Ittihad, que tiene en el foco a Salah.