Nueva opción con plenos poderes para que Jürgen Klopp vuelva a los banquillos

Al-Ittihad insiste en el técnico alemán para liderar su dirección deportiva en la Saudi Pro League, pese a los desmentidos de su agente y a su actual vinculación con Red Bull, con una oferta que le daría un rol principal dentro del club saudí

Al-Ittihad quiere dar un golpe de autoridad en el mercado internacional y ha reactivado los contactos por Jürgen Klopp. El club saudí no solo busca un entrenador de prestigio, sino una figura capaz de controlar toda la reconstrucción deportiva.

Según informa Sacha Tavolieri, la entidad de la Saudi Pro League ha trasladado al técnico alemán una propuesta para convertirse en director técnico, con poder absoluto sobre la remodelación de la plantilla y las operaciones de traspasos.

Al-Ittihad insiste en Jürgen Klopp para su banquillo

El nombre de Jürgen Klopp lleva semanas vinculado a Arabia Saudí, aunque su entorno había enfriado la posibilidad de un movimiento inmediato. Su representante llegó a descartar públicamente que el exentrenador del Liverpool fuese a dirigir a Al-Ittihad este año.

Sin embargo, el club saudí no ha dejado de moverse. La nueva vía no sería necesariamente un regreso directo al banquillo, sino un cargo de máxima autoridad deportiva. Al-Ittihad quiere que Klopp lidere el proyecto desde arriba, con capacidad para decidir fichajes, salidas, estructura y dirección competitiva.

Ese matiz cambia el escenario. Klopp no tendría que asumir de inicio el desgaste diario de un entrenador, pero sí se convertiría en la gran cabeza visible del proyecto. Para Al-Ittihad, sería un fichaje institucional, deportivo y mediático.

Klopp no cierra la puerta, pero pone condiciones

La operación no está cerrada y tampoco es sencilla. Klopp mantiene actualmente una vinculación laboral con Red Bull, donde ocupa un cargo estratégico dentro del área futbolística del grupo. Esa situación condiciona cualquier movimiento.

Según la información publicada, el técnico alemán no se opondría de forma tajante a escuchar la propuesta saudí, pero exige unas condiciones muy concretas. La más importante: incorporarse más adelante, una vez iniciada la temporada, aproximadamente después de las primeras siete jornadas, cuando acabe su compromiso con la empresa austríaca.

Esa condición refleja que Klopp no quiere romper de forma brusca sus compromisos actuales ni entrar en un proyecto sin controlar los tiempos. También mantiene firmes sus pretensiones económicas y organizativas.

Al-Ittihad quiere darle las llaves del proyecto a Klopp

La propuesta saudí va mucho más allá de un cargo decorativo. Al-Ittihad pretende entregar a Klopp las llaves de la dirección deportiva. Eso implicaría supervisar el mercado, definir perfiles, ordenar la plantilla y marcar una línea futbolística clara.

El club busca un nombre capaz de elevar su credibilidad internacional. La Saudi Pro League ha invertido mucho en futbolistas de primer nivel, pero ahora varios clubes quieren dar un paso más: no solo fichar estrellas, sino construir proyectos reconocibles y estructuras de élite.

Klopp encaja perfectamente en esa ambición. Su etapa en el Liverpool dejó una identidad muy definida, basada en intensidad, liderazgo emocional, presión alta y construcción de vestuario. Al-Ittihad quiere importar precisamente ese tipo de autoridad.

La Saudi Pro League busca algo más que nombres

El interés por Klopp confirma una tendencia cada vez más clara en el fútbol saudí. Ya no basta con atraer delanteros, centrocampistas o centrales de renombre. Los clubes también quieren técnicos, directores deportivos y estructuras capaces de sostener el crecimiento.

En ese contexto, Klopp sería un golpe enorme. No solo por su pasado en el Liverpool y el Borussia Dortmund, sino por lo que representa: una figura capaz de transformar un club desde la cultura competitiva.

Al-Ittihad necesita una reconstrucción profunda tras la marcha de Sergio Conceição, y quiere hacerlo con un nombre que cambie la percepción del proyecto. La oferta económica será importante, pero el verdadero punto diferencial está en el poder deportivo que le ofrecen.

La decisión final depende del tiempo y del control ofrecido

El gran obstáculo no parece ser solo el dinero. Klopp ha demostrado en los últimos años que no quiere volver a cualquier precio ni en cualquier contexto. Tras salir del Liverpool, priorizó descansar del banquillo y aceptar un papel menos expuesto en Red Bull.

Para aceptar Al-Ittihad necesitaría tres garantías: tiempo, control y una estructura real. El club saudí parece dispuesto a ofrecerlas, pero todavía falta que el alemán considere que el proyecto encaja con su momento personal y profesional. Si finalmente acepta, no sería solo el fichaje de un técnico, sería el desembarco de una idea completa de club.