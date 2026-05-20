En París sueñan con Klopp como entrenador aunque Luis Enrique no tiene nada que temer

El PSG cuenta con el técnico español al frente pero el otro equipo de la ciudad, el Paris FC, ha dejado claro a través de su presidente, Antoine Arnault, que le gustaría contar con el alemán en un futuro. "Si llegamos a la Champions League"

París, capital de la vecina Francia, ha contado esta temporada en la Ligue 1 con dos equipos, el poderoso PSG que dirige Luis Enrique y el modesto Paris FC que actualmente comanda el técnico galo Antoine Komboubare. Los estadios de PSG y Paris FC están apenas separados por unos metros lo que ha hecho que el fútbol se viva de manera más intensa aún en la capital de Francia.

Este mismo miércoles, el presidente del Paris FC, que ha terminado en la zona media de la Ligue 1, dejó entrever el entrenador con el que le gustaría contar en un futuro. El presidente de los parisinos lanzó el órdago y apostó por el alemán Klopp. La llegada de Klopp al Paris FC es un sueño tal y como el propio dirigente ha declarado aunque teniendo en cuenta las relaciones entre el club y el actual responsable del fútbol global de Red Bull, no sería descabellado.

El Paris FC apuesta por Klopp como entrenador en el futuro

Con Luis Enrique al frente del PSG, que el Paris FC contase con un técnico de reconocido prestigio como Klopp sería todo un bombazo en la capital de Francia. El presidente Antoine Arnault dejó claro su deseo en una intervención en RMC de poder contar en un futuro con Klopp aunque la llegada del alemán estaría supeditada a la complicada clasificación para la Champions League: "Si llegamos a la Champions League, me gustaría convencer a Jürgen Klopp para que venga a entrenar a nuestro equipo".

El presidente del Paris FC también reconoció que ver a Klopp al frente del cuadro parisino no sería algo que se diese a corto plazo porque el alemán no quiere volver a los banquillos de manera inmediata pero puede que si lo contemple en cuatro o cinco años: "¿Quién no sueña con tener a Jürgen? No será a corto plazo porque no quiere volver a los banquillos inmediatamente, pero quizá en tres, cuatro o cinco años...".

La cercanía entre Klopp y el Paris FC que podría llevarlo a Francia en el futuro

Klopp es actualmente el responsable del fútbol global de la bebida energética Red Bull. Esta compañía tiene una estrecha vinculación con el Paris FC ya que forma parte del cuadro parisino. Por tanto, esta relación empresarial entre el Paris FC y Klopp a través de Red Bull podría acabar por traer al alemán al 'equipo pequeño' de la capital de Francia.

Klopp representando a Red Bull esta temporada

El presente del Paris FC pasa por Antoine Komboubare

Entre tanto, el Paris FC también piensa en el presente y en el actual inquilino del banquillo, Antoine Komboubare. El técnico galo de 62 años llegó al Paris FC cuando el equipo miraba de reojo al descenso a la Ligue 2 a principios de marzo. Con su llegada la dinámica del equipo cambió y el Paris FC se convirtió en el cuarto mejor equipo de la Ligue 1 a las órdenes de Antoine Komboubare con 21 puntos en 11 jornadas, solo superado por Stade Rennais, PSG y Lille.

Antoine Arnault alegó ciertos problemas de salud en Komboubare para que aún no se haya tomado la decisión de renovar al técnico galo aunque no esconde el presidente el deseo de que el preparador francés continúe al frente de un equipo que afrontará su quinta temporada en la Ligue 1 (segunda consecutiva): "Nos gustaría continuar. No es ningún secreto, tiene pequeños problemas de salud que le harán decidir en los próximos días si continuar o no".