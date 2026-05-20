Luis Enrique 'responde' a su frase más viral y se rinde a Arteta

El técnico español comentó hace un año que su equipo mejoraría con la salida de Mbappé. "El hecho de tener un jugador que se movía por donde él quería, implica que hay situaciones del juego que yo no controlo, el año que viene las voy a controlar todas. Todas sin excepción"

Luis Enrique vivirá el próximo 30 de mayo su segunda final consecutiva de Champions League con el PSG. El técnico español ha logrado llevar a los parisinos a dos finales de Champions League y además está en disposición de sumar la segunda 'orejona' para el cuadro galo. Curiosamente, la primera Champions League llegó con Mbappé fuera del equipo y es que Luis Enrique ya avisó sobre las circunstancias de juego que no controlaba con el galo sobre el terreno de juego.

Luis Enrique, en un documental sobre su trabajo en el PSG, comentaba que con la salida de Mbappé conseguiría controlar todas las situaciones del juego: "El hecho de tener un jugador que se movía por donde él quería, implica que hay situaciones del juego que yo no controlo, el año que viene las voy a controlar todas. Todas sin excepción". Esa frase con el tiempo y con los resultados que ha obtenido el PSG se ha vuelto viral y este miércoles, en el 'Media Day' previo a la final de la Champions League, Luis Enrique ha sorprendido con su respuesta.

Luis Enrique responde a su frase más viral como técnico del PSG

Luis Enrique comentó que cada vez controla menos las cosas y lo hace con el objetivo de buscar sorprender al adversario: "Pienso que dije eso hace dos años, no uno. Lo que puedo decir es que cada año controlo menos las cosas. Cuando las cosas cambian todo el tiempo, las cosas importantes las controlo. Y hay muchas cosas poco importantes en el fútbol. Lo que podemos ver en el mundo del fútbol es que debes cambiar todo el tiempo. Si no es muy fácil que te marquen y te controlen. El futuro del fútbol va en ese sentido. Menos control para sorprender al adversario".

Luis Enrique dejó claro que no quiere ser recordado entre los mejores técnicos de la historia ya que lo único que le importa es ser competitivo cada día: "Pienso que el fútbol me ha dado mucho más de lo que le he dado. Nunca busco estar entre los mejores entrenadores del mundo. Eso me da igual. Lo que me importa es ser competitivo. Cada mañana que me levanto pienso en ser mejor entrenador y ganar los partidos, a hablar a los jugadores para que encuentren las mejores condiciones para ganar. Yo soy cada vez más viejo y los jugadores más joven. Debes adaptarte a la manera que piensan".

Luis Enrique y la adaptación del PSG a sus rivales

El técnico del PSG habló del hecho de que su equipo busca tener que adaptarse cada vez menos a sus rivales aunque no descarta el tener esa capacidad: "La cosa más importante para nosotros es mirarnos a nosotros mismos y mucho menos a los adversarios. Se está realizando de la misma manera. Hablamos de la mejor competición que podemos jugar como club en Europa. Es normal. De adaptarse a lo que hace el adversario. Vimos la última eliminatoria contra el Bayern que jugamos. Hay que saber adaptarse. Podemos mejorar todavía más este tipo de cosas".

Los elogios a Mikel Arteta

Luis Enrique no dudó en elogiar la capacidad que tiene el Arsenal de Mikel Arteta sin balón para considerarlo en este aspecto el mejor de Europa: "Si miras las estadísticas de Arteta, ahí le tenéis. Es un entrenador líder, que desde que cogió al Arsenal ha cambiado la mentalidad del equipo y de lo que significa un equipo que llevaba mucho tiempo sin ganar. Ahora vuelve a ser competitivo. Desde hace cuatro temporadas ha ido mejorando su nivel. Es la imagen de lo que es Arteta. Bueno con el balón. No te regala el balón. No hemos ganado la posesión cada vez que le hemos enfrentado. Sin balón son el mejor equipo de Europa en XG creados y recibidos. Y ha ganado la Premier, que es un campeonato de altísimo nivel. El año pasado no estuvieron en la Champions porque tuvimos la suerte y el mérito de ganarles. Es un entrenador de altísimo nivel. Ha estado en muy buenos sitios aprendiendo con Pep en el City. Lo que transmite es un poco lo que vemos de sus jugadores".