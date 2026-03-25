El Granada hace oficial el traspaso de Loïc Williams

El cuadro nazarí ha informado que el zaguero dejará la disciplina del cuadro andaluz una vez que finalice la presente campaña para poner rumbo al Colorado Rapdids de la MLS

Cuando aún quedan varios meses para que el mercado de fichajes de verano arranque, este mismo miércoles ha llegado la noticia de un traspaso de manera oficial que se hará efectivo una vez que termine la temporada. El Granada de Pacheta ha anunciado que Loïc Williams dejará la disciplina del cuadro nazarí a partir del 30 de junio. Loïc Williams tiene contrato con el Granada hasta junio de 2028 y en el comunicado del conjunto andaluz no han trascendido cantidades de la operación entre los granadinista y los estadounidenses.

Loïc Williams llegó al Granada en el verano de 2024 y fue una operación en la que los andaluces estuvieron muy rápidos para llevarse a uno de los mejores jugadores de un Tenerife que necesitaba liquidez y que recibió a cambio un montante de 600.00 euros. Además de Tenerife y por Granada, Loïc Williams ha pasado por Levante, Valencia y Girona aunque en estos últimos tres equipos no consiguió debutar en competición oficial.

El adiós de Loïc Williams al Granada

Un fijo en el Granada de Pacheta y también con Escribá ya que el pasado curso participó en un total de 31 encuentros en Liga y además repartió una asistencia y marcó un gol. Esta temporada Loïc Williams, ya con Pacheta como técnico desde el primer minuto, ha vuelto a ser clave en la defensa del Granada tal y como reflejan sus 27 participaciones en Liga, siendo las últimas 20 de titular y además jugando la totalidad de los partidos.

Por ello, el Granada perderá con la salida de Loïc Williams a un pilar fundamental en su defensa aunque los granadinistas pueden consolarse sabiendo que al menos estará hasta el final de la temporada y ayudará a pelear por el objetivo de la permanencia en Primera.

El comunicado del Granada informando de la salida de Loïc Williams

El Granada ha informado de la salida de Loïc Williams rumbo a Colorado Rapids al final de la presente temporada del siguiente modo: "El Granada Club de Fútbol y el Colorado Rapids han alcanzado un acuerdo para el traspaso del defensa Loïc Williams cuando finalice la actual temporada 2025/2026. L. Williams llegó al equipo rojiblanco en el verano de 2024. Desde entonces ha disputado un total de 62 partidos con la elástica granadinista, 57 en LaLiga Hypermotion y otros cinco en la Copa del Rey. El valenciano permanecerá en la disciplina nazarí hasta que finalice la actual campaña, conforme a lo estipulado en las condiciones contractuales del traspaso".

El Granada quiere seguir alejándose del descenso a costa del Huesca

En lo puramente deportivo, el Granada de Pacheta recibirá el próximo sábado al Huesca de José Luis Oltra. Los andaluces firmaron el pasado fin de semana su tercer partido sin perder y su segunda victoria en los tres últimos encuentros. Así, los pupilos de Pacheta ocupan la decimocuarta plaza con 39 puntos pero ahora tienen el descenso a ocho que pueden ser 11 si vencen al Huesca ya que los oscenses son el cuadro que marca la frontera del pozo.