Contradicciones en torno a la situación de Luis García en Las Palmas

El técnico del cuadro canario informó este viernes de que tiene una oferta de renovación "pase lo que pase esta temporada" al tiempo que este pasado juves, Ángel García de Cazurreando apuntaba a que la propiedad del conjunto insular se estaría planteando su cese

Las Palmas de Luis García está viviendo una dinámica tremendamente irregular en las últimas 10 jornadas. El cuadro canario solo ha sido capaz de sumar en este periodo dos triunfos, cinco empates y tres derrotas que le colocan ahora mismo en la sexta posición y con posibilidades, en caso de perder ante el Sporting de Gijón, de caer a la séptima plaza siempre y cuando el Burgos sume de tres ante el Córdoba.

A pesar de esta situación, Las Palmas es el único equipo de los tres que bajaron el pasado curso junto a Real Valladolid y Leganés que está peleando por regresar a Primera por la vía rápida. Por otro lado, pucelanos y pepineros están luchando en la zona baja de la tabla por eludir el descenso a Primera RFEF.

La situación de Luis García en Las Palmas

En esta tesitura, este pasado jueves, Ángel García de Cazurreando, apuntó que desde la propiedad de Las Palmas se estaría "planteando su cese" en relación al técnico Luis García. El propio periodista apuntaba que esta sería una medida extraña a escasos días del partido ante el Sporting de Gijón y que este viernes sería un día decisivo. Este viernes precisamente le ha tocado a Luis García sentarse delante de los micrófonos en la previa del encuentro ante el Sporting de Gijón y el técnico ha sorprendido cuando ha afirmado que desde Las Palmas se le ha trasladado una oferta de renovación.

Las Palmas apuesta por Luis García en Segunda o en Primera

Luis García ha ido más allá al hablar de que el cuadro canario le ha presentado esta oferta de renovación sin tener en cuenta el resultado de la presente temporada: "Tengo una oferta de renovación de la UD Las Palmas pase lo que pase esta temporada y estoy muy feliz donde estoy".

Antes de esta afirmación, Luis García presumió de estar en contacto continuo con la dirección deportiva y el presidente Miguel Ángel Ramírez: "Hemos perdido un partido, sin más. Estoy tranquilo y en comunicación constante con la dirección deportiva y el presidente".

Luis García también salió al paso de las informaciones que apuntan que en el vestuario hay ciertas fricciones y prefirió hablar del trabajo que realizan cada día: "No voy a hablar de informaciones privadas. Pero es increíble verlos trabajar. La gente del fútbol, si le quitas la camiseta a mis jugadores, saben que sigue siendo la UD".

Las Palmas quiere resarcirse de la derrota ante el Albacete

Más allá de los temas relacionados con su futuro y el ambiente en el vestuario de Las Palmas, Luis García fue cuestionado por el duelo ante el Sporting de Gijón y apostó por recuperar la imagen que se ofreció ante el Albacete en la primera parte: "Tenemos que ser protagonistas y recuperar las sensaciones de la primera parte ante el Albacete". No escondió Luis García que es necesario ser autocríticos por los últimos minutos ante el Albacete: "Obviamente tenemos que ser autocríticos con los últimos minutos". Por último no dudó de la fortaleza mental de su equipo a pesar de la última derrota ante los manchegos: "El equipo está bien anímicamente; hay que levantarse".