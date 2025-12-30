Jesé Rodríguez alza la voz en Las Palmas: "Hablo cuando me toca"

El jugador canario del cuadro de Luis García no quiso entrar al trapo sobre las críticas que recibe en redes sociales y apostó por 'hablar' "con el balón"

Se podría decir que Jesé Rodríguez ha terminado el 2025 como un avión. El jugador canario, que regresó en su tercera etapa en Las Palmas el pasado verano, jugó ante la Cultural Leonesa su segundo encuentro como titular y devolvió esa confianza de Luis García le había dado con dos goles y provocando uno de los cuatro tantos de su equipo. A pesar de esta última buena actuación con Las Palmas, Jesé Rodríguez sigue teniendo que soportar numerosas críticas en redes sociales en relación su estado de forma y a su fichaje por el conjunto canario.

Este martes, varios meses después de su última presencia en rueda de prensa, Jesé Rodríguez se sentó delante de los micrófonos y dejó claro que prefiere hablar con el balón en los pies y no hacer caso a los denominados 'haters' que muchas veces aprovechan el anonimato de las redes sociales para hacer una crítica que suele ir más lejos de lo meramente deportivo. "Solo puedo decir que estamos expuestos. No puedo manejar todo lo que habla la gente, está claro que hay cosas que no me gustan, no voy a engañar. Es una cuestión de respeto. Hablo cuando me toca, y la mejor manera de hablar en el fútbol es con el balón. Hay algunos que tenemos un mayor foco mediático y tenemos que ser ejemplo para la afición y la gente joven. Creo que lo estamos siendo", declaró Jesé.

La relación de Jesé Rodríguez con Luis García

De la relación de Jesé Rodríguez con el técnico Luis García se ha hablado mucho e incluso se llegó a decir que no era buena. Este martes, Jesé Rodríguez dejó claro que no es así y apostó por las decisiones que el míster catalán tome ya que los resultados le avalan: "Con Luis García siempre ha habido una relación cercana y de respeto. Todo profesional quiere jugar todos los minutos de todos los partidos, pero existe un entrenador que toma las decisiones que debemos respetar. Claro que quiero jugar, pero el míster ha decidido y si mañana se acabara estaríamos en Primera División".

Las figuras de Jonathan Viera y Sandro Ramírez

Jesé Rodríguez sabe respetar a los pesos pesados del vestuario como son el capitán Jonathan Viera y un Sandro Ramírez que en caso de que Luis García le de minutos, puede ser uno de los grandes refuerzos de la segunda vuelta. Sobre Jonathan Viera elogió su figura como pilar de Las Palmas: "Ha sido, es y será un pilar esencial para la UD Las Palmas, ya sea para el club, para los jóvenes e incluso para mí".

Sobre Sandro Ramírez apostó porque el canario sea importante en la segunda vuelta con Las Palmas: "Sería el mejor fichaje que podríamos tener. Es un grandísimo profesional que merece volver, jugar y disfrutar ya. Le hemos visto trabajar diariamente muy fuerte durant

e muchos meses".