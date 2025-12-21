Las Palmas rescinde el contrato de Jaime Mata y el futbolista es libre para firmar por cualquier club

Jaime Mata deja la UD Las Palmas tras una temporada y media y libera su ficha para que el club refuerce el ataque en el mercado invernal

La UD Las Palmas anunció de manera oficial la rescisión del contrato de Jaime Mata, poniendo punto final a la etapa del delantero madrileño en el conjunto amarillo. La decisión se produce antes de la apertura del mercado de invierno y responde tanto a criterios deportivos como a la necesidad del club de liberar fichas profesionales para reforzar la plantilla en la segunda mitad de la temporada.

El vínculo entre ambas partes se extendía hasta el 30 de junio de 2026, pero la falta de protagonismo del futbolista y su salida de los planes del actual entrenador, Luis García Fernández, aceleraron un desenlace que ya se intuía desde hace semanas.

Un paso discreto por el conjunto amarillo

La trayectoria de Jaime Mata en Las Palmas estuvo lejos de cumplir con las expectativas iniciales. El atacante disputó un total de 37 partidos oficiales, repartidos entre LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey, con un balance de cuatro goles. Todos esos tantos llegaron en un único partido copero ante el Ontiñena FC, durante la primera ronda del torneo de la temporada pasada.

En competición liguera, en cambio, su impacto fue prácticamente nulo. A pesar de su profesionalidad y compromiso dentro del vestuario, nunca logró consolidarse como una alternativa real en el frente de ataque.

Renovación automática y cambio de planes

Mata había firmado inicialmente por una temporada en junio de 2024, pero una cláusula incluida en su contrato permitió ampliar automáticamente su continuidad tras alcanzar los 30 partidos ligueros, aunque lo hizo con apenas 634 minutos disputados. Esta situación alteró la planificación deportiva del club, que ya en verano intentó encontrarle una salida.

Sin embargo, las condiciones económicas del contrato impidieron una rescisión anticipada, algo que finalmente se concretó ahora, en diciembre, cuando ambas partes llegaron a un acuerdo definitivo.

Decisión técnica y necesidad de refuerzos

Desde el cuerpo técnico, la postura era clara: Jaime Mata no entraba en los planes deportivos. Aunque fue convocado en varias ocasiones, su presencia en el campo fue testimonial. Su último partido con la camiseta amarilla se produjo el 24 de octubre ante la SD Huesca, y en las últimas jornadas ni siquiera formó parte de las convocatorias.

El club necesitaba su ficha para dar entrada a nuevos refuerzos ofensivos. En ese sentido, el director deportivo Luis Helguera ya había adelantado públicamente la intención de incorporar un delantero y un jugador de banda para potenciar el ataque.

Un referente silencioso en el vestuario

Más allá de su escaso protagonismo deportivo, Mata fue valorado internamente como un líder positivo dentro del vestuario, especialmente por su veteranía y actitud ejemplar. No obstante, el fútbol profesional exige rendimiento inmediato, y la UD Las Palmas optó por ajustar su plantilla en busca de mayor eficacia ofensiva.

Comunicado oficial y próximos movimientos

En su despedida, el club agradeció públicamente la labor del jugador: “La UD Las Palmas agradece a Jaime Mata su entrega defendiendo el escudo y le desea los mayores éxitos en sus futuros proyectos personales y deportivos”.

Con esta salida, la entidad insular ya trabaja en nuevas incorporaciones, además de la inscripción de Nico Benedetti, y no se descartan más movimientos en los próximos días. La reestructuración ofensiva está en marcha y Jaime Mata ya forma parte del pasado reciente del club amarillo.