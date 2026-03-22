Juan Cruz se reconcilia, entre lágrimas, con la afición del Leganés

El hispano-argentino tuvo sus más y sus menos con algunos aficionados tras la derrota ante el Real Valladolid en el José Zorrilla. Ante el Ceuta marcó su primer gol del curso y repartió su segunda asistencia

El triunfo del Leganés de este pasado sábado ante el Ceuta por 5-2 fueron mucho más que tres puntos que ayudan a los pepineros a alejarse de los puestos de descenso en LaLiga Hypermotion. El Leganés llegaba a este encuentro en Butarque con un jugador señalado: Juan Cruz. El hispano-argentino tuvo un pequeño encontronazo con los aficionados desplazados al José Zorrilla tras la derrota ante el Real Valladolid.

Este pasado sábado Juan Cruz tenía ganas de demostrar su implicación con un Leganés con el que hasta el duelo ante el Ceuta, no había marcado en lo que va de temporada. Juan Cruz cuajó un excelente partido que empezó con la asistencia en el 47 a Cissé. Juan Cruz dio un gran taconazo que supuso el 2-1. En el 85 puso el 3-1 que parecía definitivo aunque luego el encuentro dio para ver hasta tres goles más. La tensión que tenía acumulada Juan Cruz con lo que sucedió la pasada jornada y con un rendimiento que distaba mucho del de campañas anteriores salió con el gol del que fuese jugador del Real Betis.

Juan Cruz rompe a llorar tras marcar con el Leganés

Juan Cruz rompió a llorar y posteriormente en zona mixta confesó los momentos complicados que estaba viviendo a nivel personal esta temporada: "Todo el mundo sabe las ganas que tenía de que saliese un partido así. Han sido momentos duros para mí esta temporada. Quiero que sepa la gente que con el trabajo del equipo y con el trabajo personal las cosas llegan. Aunque sea un poco tarde me alegro de que haya sido hoy".

Preguntado también por la alegría de sus compañeros tras el gol, Juan Cruz comentaba que los pepineros querían que llegasen sus goles: "Al final todos me han dicho que me lo merecía. Todos este año tenían ganas de que pasase lo de hoy y le doy gracias a ellos que están día a día conmigo, a mi familia y a la afición que hoy ha respondido bien". Por último, Juan Cruz apostó por la unión con la afición del Leganés: "Al final el equipo responde, lo único que necesitamos es estar con la afición unidos. Somos todos una familia y si ellos responden nosotros también lo vamos hacer en el campo".

Igor Oca valora y apuesta por Juan Cruz

Igor Oca elogió el trabajo de Juan Cruz en sala de prensa y su apuesta casi semanal porque el atacante parta de titular: "Le hemos alineado prácticamente siempre porque creemos que nos puede dar, en derecha, izquierda o de diez. Es un chico fuerte y la afición ha sabido despedirle con aplausos, es sintomático de que puede convertirse en un punto de inflexión".

Por último el técnico del Leganés valoró el paso al frente de Juan Cruz a pesar de que las situaciones no sean sencillas: "Juan no ha parado, ha sido valiente y ha peleado. Estamos en esta situación, lo difícil es echarle personalidad e intentarlo. Queremos seguir todos juntos en esta línea. Gracias también a la afición, que se ha enganchado con nosotros. Hay que disfrutar de este momento y la semana que viene, con todo a ganar en Málaga".