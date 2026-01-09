El Leganés informa sobre la situación de Lucas Pérez y su posible fichaje

Igor Oca elogió al gallego, ex de Deportivo de La Coruña y Cádiz entre otros equipos, además de apuntar que en los próximos días se vería como sucede todo en relación a diversos factores

Lucas Pérez fue una de las noticias del pasado 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. Todo sucedió cuando el Leganés publicó una foto en la que informaba de la vuelta al trabajo de los de Igor Oca. Los pepineros además recogían que Lucas Pérez estaba entre los integrantes de la plantilla para los entrenamientos.

Rápidamente se pensó que era una inocentada por parte del Leganés (motivos no faltaban) pero ese mismo día se dejaba claro que no, que el ex de Deportivo de La Coruña, Cádiz, Deportivo Alavés y Arsenal entre otros equipos, estaba entrenándose con el cuadro de Butarque.

Lucas Pérez y un fichaje que se cocina a fuego lento

Lucas Pérez no ha tenido fortuna desde que salió del Deportivo de La Coruña el pasado curso tras una rueda de prensa en la que se expresó con total libertad y sin filtros. Tras dejar Riazor, Lucas Pérez firmó pasados los meses por el PSV de Países Bajos pero a comienzos de 2025 fue diagnosticado con una tuberculosis activa que le impidió ejercitarse y jugar junto al resto de sus compañeros.

Lucas Pérez finalmente terminó rescindiendo su contrato con el PSV en mayo de 2025 y a partir de ahí empezó a buscar equipo pero sin urgencias. Lucas Pérez se ejercitó con el Racing de Ferrol aunque no pasó de los entrenamientos y no se vistió de corto en ningún partido de los de A Malata.

También fue visto en las filas del Rayo Majadahonda pero sucedió lo mismo que con el Racing de Ferrol. Así hasta que en diciembre ha recalado en el Leganés para entrenarse y ver si puede llegar a un acuerdo con el conjunto pepinero para ayudar a los de Igor Oca a salvar la categoría e incluso soñar con el ascenso a Primera.

El Leganés apuesta por Lucas Pérez

Igor Oca ya habló el pasado 29 de diciembre para comentar que la llegada de Lucas Pérez de manera definitiva como fichaje iba a depender en gran parte del propio futbolista gallego: "Eso va a depender primero de él. Yo seré una voz más a la hora de opinar. Está entrenando, se le ve bien, hay mucha gente observando su evolución. Es un jugador con una trayectoria increíble y, en función de lo que él pueda aportar y de lo que nosotros necesitemos, se tomará una decisión", declaró. Este viernes, en la previa del encuentro de los pepineros ante el Real Valladolid del próximo domingo.

El técnico del Leganés insistió sobre el mensaje dado en diciembre y no dudó en elogiar a un Lucas Pérez que conforme se va adaptando al ritmo de entrenamiento de sus compañeros, va demostrando el nivel que tiene: "La verdad es que es algo que se tiene que llevar hasta el último término por el poco tiempo que disponemos, tanto Lucas como nosotros. El comentario es el mismo que la semana pasada. Es una sensación muy buena, de que el jugador, más allá del contexto que ha vivido de no competición en los últimos tiempos y de entrenar de manera individualizada, está en buena disposición".

El Leganés no duda del nivel de Lucas Pérez

Sobre el nivel de Lucas Pérez y sobre lo que puede suceder en los próximos días, Igor Oca insistió en tener en cuenta a todas las partes: "Cada día que pasa, como es obvio con un jugador de su calidad, está mejor a nivel de relación con sus compañeros y, como digo, en los próximos días veremos cómo sucede teniendo muy en cuenta al jugador, a su entorno, a la dirección del club y luego, obviamente, la opinión del cuerpo técnico".