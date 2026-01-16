Lucas Pérez, el Leganés y un fichaje frustrado con mucho morbo para LaLiga Hypermotion

El jugador gallego ha estado entrenando desde el pasado 28 de diciembre hasta el 12 de enero, momento en el que los pepineros informaron que las sesiones preparatorias se daban por concluidas para el ex de Deportivo de La Coruña y Cádiz en sus últimas etapas en España

La inocentada del posible fichaje de Lucas Pérez, que pareció real durante mucho tiempo pero que finalmente se esfumó con el mes de enero ya empezado. Este podría ser un breve resumen de cómo ha sido la historia de Lucas Pérez en el Leganés. Y es que el que fuera jugador de Deportivo de La Coruña y Cádiz en sus dos últimas etapas en España y del PSV, que fue el último equipo en el que estuvo con contrato, empezó a entrenar con el Leganés un 28 de diciembre, día de los Inocentes.

Todo el mundo pensó, incluido el que les escribe, que se trataba de una broma del cuadro pepinero para amenizar las navidades. Pero no, Lucas Pérez se estaba ejercitando en el Leganés a las órdenes de Igor Oca y en el conjunto de Butarque se estaba barajando su incorporación de cara a la segunda vuelta del curso como agente libre.

Los tiempos en el fichaje no concretado de Lucas Pérez

Lucas Pérez empezó a entrenar con el Leganés y a partir de ahí, cada vez que un representante del conjunto madrileño se colocaba delante de un micrófono, era cuestionado por el ex del Deportivo de La Coruña. Uno de los últimos que habló sobre Lucas Pérez fue Igor Oca como técnico del Leganés y lo hizo para reafirmarse en que el futuro del gallego en Butarque dependía en gran parte de él aunque también tendrían voz las partes restantes como era su propio caso: "Eso va a depender primero de él. Yo seré una voz más a la hora de opinar. Está entrenando, se le ve bien, hay mucha gente observando su evolución. Es un jugador con una trayectoria increíble y, en función de lo que él pueda aportar y de lo que nosotros necesitemos, se tomará una decisión".

Tres días después de estas declaraciones de Igor Oca llegó el comunicado del Leganés, el lunes 12 de enero, informando de que el equipo volvía a los entrenamientos pero lo hacía sin Lucas Pérez. El Leganés, al igual que informó de que el gallego se incorporaba al grupo, no dejó lugar a las especulaciones sobre el futuro de Lucas Pérez y decidió ser dueño del mensaje para anunciar que la vinculación entre ambas partes se terminaba: "En estas sesiones ya no participará el delantero Lucas Pérez. La dirección de fútbol del club, junto al cuerpo técnico y el propio jugador, mantuvieron una reunión el pasado sábado en la que, de común acuerdo, se decidió dar por concluidas sus sesiones de entrenamiento en el C.D. Leganés. El CD Leganés agradece su predisposición al delantero gallego y le desea la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional" rezaba el comunicado de los madrileños.

Los intentos del Leganés por Lucas Pérez vienen desde el mercado de fichajes de verano

Pero una vez que Lucas Pérez y el Leganés han separados sus caminos, desde ESTADIO Deportivo hemos querido traer al presente unas declaraciones que Andrés Pardo, director deportivo del club, realizó el pasado 29 de diciembre. En estas palabras del dirigente pepinero confesaba que los contactos entre Lucas Pérez y el Leganés para llegar a un acuerdo venían desde el pasado verano: "La situación con Lucas viene de lejos, desde verano. Hemos hablado muchas veces. En su momento se cerró el mercado y no se dio, pero desde entonces hemos seguido hablando prácticamente cada mes".

Pardo dejó claro que a Lucas Pérez no le faltan propuestas tanto a nivel nacional como internacional pero que su primera opción era tener una oportunidad en el Leganés: "Lucas ha tenido ofertas tanto nacionales como internacionales. Su idea siempre ha sido tener una oportunidad aquí y demostrar que, pese a la edad, está bien físicamente y puede aportar".

El morbo del regreso de Lucas Pérez a LaLiga Hypermotion

Si finalmente Lucas Pérez hubiese llegado a un acuerdo para ser jugador del Leganés el morbo hubiese estado servido en LaLiga Hypermotion. Lucas Pérez se habría reencontrado con el Deportivo de La Coruña y con Riazor en la jornada 38. Hubiese digno de ver el recibimiento de la afición deportivista a uno de sus ídolos de los últimos tiempos.

Además, aunque quizás con menos carga emocional que la que supondría regresar a su Galicia natal, la visita al Cádiz en la penúltima jornada de la temporada hubiese sido también digna de presenciar en directo.