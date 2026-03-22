La buena noticia del Levante tiene a Carlos Espí como principal protagonista

El delantero de 20 años ha logrado marcar seis goles en los últimos cuatro encuentros del conjunto de Luis Castro, en los que además no han caído derrotados, pese a que el club granota continúa en puestos de descenso

El Levante viene de cerrar el mes de marzo en LaLiga EA Sports con la victoria frente al Oviedo en el Ciutat de Valencia, que hunde más al conjunto de Guillermo Almada. Sin embargo, el equipo de Luis Castro continúa en puestos de descenso, siendo penúltimo con 26 puntos. No obstante, una de las buenas noticias en el club granota es Carlos Espí, que ha logrado seis goles en los últimos cuatro encuentros. De esta manera, el delantero se ha convertido en el primer futbolista de la entidad que firma esa cifra en los dichos partidos.

Carlos Espí sigue confirmando su gran momento de forma en el Levante

Tras el triunfo ante el Oviedo y lograr un doblete, Carlos Espí habló, ante los micrófonos de DAZN, para explicar sus sensaciones con la victoria: "Sabíamos que era un partido muy importante y necesitábamos la victoria. Hemos trabajado para conseguirla con nuestra afición. Me he ido al descanso pensando en la que he fallado porque luego han marcado ellos dos goles. Estoy muy contento con mi rendimiento y con la confianza del mister. Voy a aprovechar cada minuto que me dé para dar el máximo. Era un partido importante porque nos habían metido en el tiempo de descuento en los dos últimos partidos. Estamos muy contento por la victoria". El delantero del Levante abrió el marcador en el minuto 4 y, en el 25', aumentó la ventaja a favor del equipo de Luis Castro, que sigue en puestos de descenso pese a no caer derrotados en las cuatro últimas jornadas de LaLiga EA Sports, ante el Alavés, Girona, Rayo Vallecano y Oviedo.

Por su parte, Luis Castro no tuvo dudas en alabar a Carlos Espí tras los goles que logró ante el Oviedo: "Yo he trabajado con muchos futbolistas muy buenos, jóvenes. Espí ya tiene, pienso, nueve goles esta temporada. Pienso que ya tiene nueve goles y no es solo un jugador que hace goles, sino que aporta más al equipo. Pero lo que Espí está dando al equipo no son solo los goles, está dando mucho más. Es un jugador que puede ir muy lejos y tiene dos cualidades que son muy importantes a ese nivel: es un jugador muy humilde y trabaja mucho. Eso es el principio para mejorar y está mejorando mucho, como vosotros estáis viendo, pero tiene las dos cualidades más importantes para mejorar. Entonces puede llegar a un nivel muy bueno".

Carlos Espí, con el foco puesto en la Real Sociedad

De esta manera, Carlos Espí ya pone el foco en el próximo rival del Levante, que será la Real Sociedad, en un encuentro que tendrá lugar el sábado cuatro de abril en Anoeta. El delantero de 20 años apunta a ser titular en el duelo frente a los de Pellegrino Matarazzo, en un momento de la temporada en el que incluso le ha quitado la titularidad a Etta Eyong, que fue una de las sorpresas en el comienzo de la campaña. Por otro lado, el conjunto de Luis Castro recibirá en el Ciutat de Valencia al Getafe y Sevilla, antes de cerrar el mes de abril con la visita al Espanyol al RCDE Stadium. Además, cabe recordar que el club granota está a tan solo dos puntos del descenso, a la espera de lo que haga hoy el Alavés contra el Celta de Vigo en Balaídos.