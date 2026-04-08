El Levante busca refugio en su afición para evitar el fracaso del descenso

El Levante UD afronta una semana decisiva en su lucha por la permanencia en LaLiga. Tras la derrota ante la Real Sociedad, el equipo regresa al trabajo con una jornada de puertas abiertas para reforzar el vínculo con su afición antes del siguiente duelo ante el Getafe

El Levante necesita reaccionar de inmediato y lo hace apelando a su gente. El Ciutat de València abrirá sus puertas en un intento de convertir el próximo partido de LaLiga en un punto de inflexión.

Tras la derrota en Anoeta ante la Real Sociedad, el conjunto granota prepara el siguiente compromiso de Liga ante el Getafe en el Ciutat de Vàlencia, por lo que, tras varios días de descanso, los jugadores de Luis Castro vuelven a los entrenamientos con una sesión de puertas abiertas en su estadio.

Una llamada a la afición en el momento más crítico

El Levante ha decidido mostrar su entrenamiento para que la afición arrope al equipo en un momento delicado. La iniciativa busca reforzar la moral de una plantilla que se juega gran parte de la temporada en los próximos días.

El partido ante el Getafe se presenta como una auténtica final para el club valenciano, que necesitan sumar sí o sí para seguir con opciones de permanencia, cuando la salvación se establece a 5 puntos cuando restan 9 jornadas.

Orriols, de fortaleza a problema

El factor campo, que suele ser clave en estas situaciones, se ha convertido en un lastre para el Levante. El Ciutat de València es, a día de hoy, uno de los estadios donde menos victorias ha conseguido su equipo.

Una tendencia preocupante que recuerda a temporadas anteriores que terminaron en descenso, donde los resultados como local fueron determinantes. En la actual temporada, el margen es mínimo y el equipo está obligado a mejorar su rendimiento en Orriols si quiere mantenerse en Primera división.

Un partido que puede marcar el destino

El duelo ante el Getafe no es un partido más. Es una final anticipada en la que el Levante necesita sumar los tres puntos para seguir vivo en la pelea por la permanencia, ante un conjunto azulón que ya mira hacia los puestos europeos.

El equipo ha tenido tres días de descanso tras el último encuentro, y ahora centra todos sus esfuerzos en preparar un choque que puede marcar el devenir final de la temporada.

Bajas y dudas en la plantilla

Luis Castro no podrá estar en el banquillo por sanción, mientras que jugadores como Roger Brugué siguen fuera por lesión. Además, Unai Elgezabal aún es duda para el encuentro.

Con todo ello, tanto club como afición están llamados a remar en la misma dirección en este tramo final. El objetivo es claro: convertir el Ciutat de València en un aliado y no en un obstáculo. Porque, en este punto de la temporada, cada partido cuenta y cada detalle puede marcar la diferencia, donde la salvación puede estar en casa.