El Levante quiere recuperar a Paco Cortés y ultima su regreso desde la Cultural Leonesa

El Levante UD está muy cerca de cerrar la ruptura de la cesión del joven extremo, Paco Cortés, que actualmente milita en la Cultural Leonesa, para reforzar las bandas en un mercado condicionado por el ‘fair play’ y la falta de margen económico granota

El Levante está a punto de cerrar una de las operaciones clave de su mercado de invierno. El club granota y la Cultural Leonesa ultiman los detalles para que Paco Cortés, joven extremo, ponga fin de manera anticipada a su cesión en León y regrese a Valencia para ponerse a las órdenes de Luís Castro, en busca de reforzar el ataque para la segunda vuelta, como ha avanzado ‘SER Deportivos Valencia’. El acuerdo definitivo podría quedar sellado en los próximos días.

La búsqueda de un extremo era una prioridad en Orriols desde el inicio de enero, y el nombre de Paco Cortés apareció sobre la mesa desde el primer momento. Así lo reconoció públicamente el presidente del Levante, Pablo Sánchez, durante la presentación del nuevo técnico granota. La opción siempre estuvo viva, pese a las reticencias iniciales de la Cultural.

Talento y proyección para un Levante necesitado

A sus 18 años, el extremo granadino ha disputado diez partidos oficiales esta temporada entre LaLiga Hypermotion y Copa del Rey, con un balance de tres goles. Uno de ellos llegó, además, en la eliminatoria copera ante el propio Levante, encuentro en el que brilló y fue decisivo en la victoria por 1-0 del conjunto leonés. Días antes de ese choque, el jugador ya dejó entrever en su ilusión por volver al club donde se formó.

La complicada situación económica del Levante ha sido determinante. Con el margen salarial al límite, la entidad granota tiene serias dificultades para acometer incorporaciones si no libera espacio o recurre a fórmulas alternativas. Recuperar a Paco Cortés permite reforzar la plantilla sin comprometer el ‘fair play’, ya que podría ser inscrito con ficha del filial.

“De ‘fair play’ andamos justísimos. Es complicado fichar si no hay salidas. Estamos analizando fórmulas y una de ellas es el regreso de Paco”, explicó Pablo Sánchez. Además, en el club no termina de convencer la escasa continuidad del futbolista en León, donde ha tenido un papel más bien residual en liga, pese a su impacto puntual como revulsivo.

La Cultural, en busca de un sustituto

Desde la Cultural Leonesa, la operación no ha sido sencilla. El cuerpo técnico valora la aportación del andaluz y solo ha contemplado dar luz verde a su salida si logra incorporar un recambio que no debilite la plantilla. Aun así, las negociaciones están muy avanzadas y el desenlace parece inminente.

Si no hay giro inesperado, Paco Cortés regresará al Levante, el club en el que ingresó en categoría infantil y con el que debutó en Segunda división en 2024, con apenas 16 años. Un movimiento estratégico para los granotas, que encuentran en su cantera una solución inmediata para reforzar el ataque y ganar profundidad en la segunda mitad del curso, donde necesitarán toda la ayuda posible para lograr la ansiada permanencia.