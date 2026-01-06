Los motivos por los que el Sevilla FC decidió desprenderse de Carlos Álvarez, según Paco Gallardo: "Necesitaba salir para volver y ser importante"

El exfutbolista nervionense, actual seleccionador español en categorías sub 19 y sub 20, fue el encargado de hacer debutar con el Sevilla Atlético al actual 'crack' del Levante cuando sólo contaba con 16 años. Sin embargo, entiende que criticar hoy su salida "es de ventajistas"

Para el sufrido aficionado del Sevilla FC fue muy duro ver cómo el pasado domingo el Levante UD vencía por un contundente 0-3 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán con dos canteranos nervionenses en el once titular de los granotas: el delantero Iván Romero, muy activo todo el choque, y el mediapunta Carlos Álvarez, quien además de firmar una gran actuación cerró la goleada con un tanto en el que demostró ostentar mucha más calidad que una buena parte de la plantilla blanquirroja adiestrada por Matías Almeyda, quien la verdad es que no puede hacer mucho más de lo que hace. Teniendo en cuenta, además, que el menudo futbolista se marchó a coste cero -reteniendo sólo el 40 por ciento de sus derechos- resulta inevitable pensar en lo que pudo ser y no fue.

Paco Gallardo, el t��cnico que hizo debutar a Carlos Álvarez en el filial: "En aquella época no era el Sevilla FC actual"

Aunque nadie sabe qué habría pasado en caso de que el Sevilla FC no se hubiese deshecho de Carlitos, no resulta atrevido augurar que sería titularísimo en el actual equipo de Nervión, donde creció a ritmo vertiginoso desde edad Prebenjamín hasta pegarse contra el techo de cristal que hasta hace muy poco hacía de tapón para los canteranos que aspiraban a promocionar al primer equipo.

En esta línea, sin negar la evidencia del talentoso jugador que ahora disfruta el Levante UD sin gastar un euro, Paco Gallardo ha querido romper una laza en favor de la entidad blanquirroja y ha intentado explicar los motivos por los que las partes consideraron en su día que la mejor opción para todos era buscar una salida a un club que le diese los minutos que necesitaba para demostrar su indudable calidad en el fútbol de elite.

Tras elogiar el excelente momento de forma de un futbolista que ya fue el claro artífice del ascenso del Levante -marcó literalmente el gol que permitió volver a Primera división-, el seleccionador español sub 19 dio su opinión sobre por qué no pudo triunfar en el Sevilla FC. Su voz es más que autorizada, pues Gallardo fue precisamente quien le hizo debutar en el Sevilla Atlético y ocupó varios cargos tanto en el primer equipo como en la dirección deportiva antes de marcharse al Leeds United y de ser contratado por la RFEF. "Sí es verdad, tampoco vamos a ser ventajistas, que la etapa en la que Carlos Álvarez estaba en el Sevilla FC no es la etapa en la que está ahora mismo el Sevilla FC", explicó durante su visita al programa 'Gol a Gol', de Canal Sur Televisión.

"Ahora ya lleva dos o tres años jugando fuera del Sevilla FC. En su etapa, el Sevilla era otro equipo distinto, en otra situación muy diferente y sería ventajoso decir ahora que Carlos Álvarez debería estar jugando aquí. En aquellas fechas (de su salida), Carlos necesitaba tomar una decisión para seguir esa carrera progresiva que llevaba. Tanto Carlos Marchena como yo le dimos la oportunidad de disputar partidos en Segunda B con 16 ó 17 años; pero tenía que completar un proceso para poder llegar a jugar en aquel Sevilla FC que era un habitual en competiciones europeas (entre los fijos en la UEFA Champions League) y que ganaba títulos de la Europa League (en 2020 y 2023)", añadió el seleccionador nacional en categorías inferiores.

Carlos Álvarez: "Es de agradecer que la afición del Sevilla me tenga tanto cariño a pesar de que apenas jugué con el primer equipo"

"Yo creo que él también tenía que pasar por ese proceso de salir para luego volver y ser un jugador importante. Tiene condiciones para poder jugar en el Sevilla FC", concluyó Paco Gallardo en su interesante reflexión. Eso sí, en sus elegantes palabras tras jugar por primera vez como rival del equipo nervionense y recibir la ovación de todo el Sánchez-Pizjuán, Carlos Álvarez dejó muy claro que a día de hoy no piensa en regresar.

Es más, a pesar de no querer celebrar su gol (pidió perdón a la grada) y de expresar su amor por los colores, incluso se mordió la lengua al ser preguntado por aquella salida que su familia siempre ha explicado que fue un momento muy difícil de asumir para él y remarcó que ha encontrado en el Levante tanto la felicidad como la confianza que necesitaba. "Es de agradecer que la gente me tenga tanto cariño a pesar de que apenas he jugado con el primer equipo", espetó en zona mixta sobre un jugador que ya estuvo muy cerca de reportar ingresos el verano pasado.