Luis Castro afronta su estreno en el Ciutat como “una final” ante el Espanyol

El recién estrenado técnico del Levante, Luis Castro, apela a la unidad con la afición para superar al Espanyol en el Ciutat de València. El técnico granota habló en la rueda de prensa previa para rebajar la euforia tras superar al Sevilla y dejar claro que no hay titulares fijos en su equipo

El Levante UD vivirá este domingo un partido especial en el Ciutat de València ante el RCD Espanyol. Será el primer encuentro de Luís Castro ante su afición desde que asumió el banquillo granota y llegará después del importante triunfo logrado en Sevilla, un resultado que cortó una larga racha sin ganar pero que, según el propio entrenador, no cambia el discurso ni los objetivos inmediatos.

“Espero que seamos capaces de hacer un buen partido. Con la afición somos uno más. El Ciutat es un sitio importante para nosotros y pienso que juntos podemos conseguirlo”, señaló Castro en rueda de prensa, subrayando la relevancia del factor ambiental en un duelo que considera clave.

Rebajar la euforia y mantener la exigencia

El técnico portugués insistió en que la victoria ante el Sevilla no puede generar relajación. “El partido fue bueno, pero terminó cuando pitó el árbitro. No hemos hecho nada, solo hemos ganado un partido. El más importante ahora es el del Espanyol”, afirmó. En ese sentido, recalcó que espera ver sobre el césped “la actitud, la personalidad y el corazón del Levante”, independientemente del rival.

Sobre el conjunto perico, Castro no escondió el respeto: “Es un partido muy importante para nosotros. Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de LaLiga y tenemos que estar al cien por cien en lo que el partido va a demandar”.

Paco Cortés, disponible y sin adaptación

Uno de los nombres propios de la previa es Paco Cortés. El joven extremo está listo para entrar en convocatoria. “Sí, Paco está preparado. Es un jugador que conocemos bien y que no necesita adaptación. Es un perfil diferente, diferencial por banda, y dependiendo de la situación del partido puede aportar mucho”, explicó el entrenador.

En cuanto a la enfermería, no hay grandes novedades. “Tenemos los mismos jugadores con problemas. Koya está mejor y ha entrenado esta semana; es el único que podría venir”, apuntó Castro, aunque aclaró que no ha completado una semana normal de trabajo.

Mercado, centrales y competencia interna

Fiel a su línea, el técnico evitó entrar en profundidad en el mercado de invierno. “Estamos abiertos a jugadores que puedan aportar, en todas las posiciones, pero hay muchas reglas como el ‘fair play’. No necesitamos un central en este momento”, explicó, dejando claro que la prioridad es sacar rendimiento a la plantilla actual.

También fue tajante sobre las jerarquías. “El único titular aquí es el Levante. No hay titulares fijos. Si un jugador está mejor, va a jugar. No va a ser siempre el mismo once”, señaló, destacando la competencia en bandas y en el resto de posiciones.

El Ciutat, sin presión añadida

Por último, Castro restó importancia a los números del equipo en casa. “No miro lo que ha pasado antes. Afronto este partido como una final y tenemos que jugarlo como tal. Si damos el máximo por el club, pase lo que pase estaremos tranquilos”, concluyó.

El Levante encara así un duelo clave, con la ambición de consolidar sensaciones, sumar de nuevo y empezar a convertir el Ciutat de València en un aliado decisivo en una temporada donde la lucha por la permanencia se ha puesto cuesta arriba.