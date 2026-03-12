Roger Brugué pone fecha a su vuelta tras la lesión: "Ese es mi objetivo"

El delantero del Levante, que sufrió una dura lesión en el encuentro ante Osasuna del pasado ocho de diciembre, ha destacado que en un mes podría estar disponible de nuevo para Luis Castro: "Para los últimos seis - ocho partidos puedo estar dentro"

Roger Brugué se despidió del año 2025 con una rotura en el ligamento externo de su rodilla izquierda, que le mantiene fuera de los terrenos de juego desde el pasado ocho de diciembre. El delantero tuvo que pedir el cambio en el encuentro ante Osasuna, el último que ha disputado esta temporada con el conjunto de Luis Castro. Sin embargo, el futbolista de 29 años ya pone fecha de regreso tras su lesión, con el objetivo marcado dentro de un mes, estando disponible, de esta manera, para los "últimos seis - ocho partidos", dónde el equipo granota se jugará la permanencia en Primera División.

Roger Brugué analiza al Levante desde la distancia

Roger Brugué ha valorado, en declaraciones previas a un acto, cómo se encuentra actualmente y cómo ve al Levante: "Bien, con buenas sensaciones dentro de los plazos y con muchas ganas de aportar al equipo. Veo al equipo muy competitivo. Veo que nos hemos animado, nos estamos enganchando. Verlo desde fuera me anima a volver al equipo, a poder jugar, trabajar desde dentro, darlo todo e intentar sumar goles y asistencias". Sobre su regreso, el delantero ha expresado que están "en buenos plazos, muy contentos por como estoy recuperando. Las sensaciones son muy buenas y vamos a llegar para ayudar al equipo desde dentro. Intentar que sean los máximos partidos posibles exactamente cuantos van a ser, pero todo evoluciona bien y voy a estar".

No obstante, Roger Brugué tiene claro lo que tiene que hacer ahora: "Ahora me toca este rol, sumando desde el minuto 1 en el que pise el vestuario después de la operación y animando a la gente. Intentando estar con los que menos juegan, con los que más lo necesitan. Esto es un equipo. Hay un vestuario muy sano, nos ayudamos todos. El equipo ha vuelto a creer, estamos en una dinámica muy positiva. Buenas sensaciones, va a salir bien". Además, el futbolista del Levante habló sobre la figura de Luis Castro: "Nos da consejos a todos, por posiciones. Con ganas de recuperar, poder ayudar, que me conozca también como jugador y ser uno más ahí dentro".

Roger Brugué cuenta cómo estña animícamente el vestuario

Por otra parte, Roger Brugué comentó cómo se encuentra el vestuario a nivel anímico: "Muy positivo. Nosotros vamos a ir para arriba. Los que más presión tienen ahora son los que marcan el descenso. Lo importante es en el momento clave estar fuera y esa es la línea que vamos a seguir. Sabemos que tenemos un buen calendario en casa, con partidos que se pueden competir bien. Vamos a ir a por ello y con seguridad de que va a salir bien".

Además, el delantero del Levante recuerda las similitudes con lo que le ocurrió la temporada pasada: "Es una situación que ya he vivido. El año del play-off fue exactamente lo mismo: una operación a principios de enero. Siempre que me pasa algo pienso que he trabajado mucho para llegar aquí, tengo una ilusión y una motivación muy grande. Trabajo cada día con ese objetivo: de llegar al final y ser decisivo. Porque soy así, quiero mucho a este club y tengo muchas ganas".

Roger Brugué desvela cuál es su objetivo de cara a su vuelta con el Levante

Por último, Roger Brugué explicó su objetivo de cara a la vuelta con el Levante: "Vengo de una operación y obviamente tiene un proceso que por más que quieras adelantarlo no se puede por seguridad y porque es así. En cuestión de un mes, mes y una semana, para los últimos seis ocho partidos puedo estar dentro y ese es mi objetivo. Voy muy bien. Con muchas ganas de volver a ayudar, mucha ilusión y muy feliz. Yo soy el tío más positivo del mundo así que he creído siempre y siempre se ha terminado dando así que esta vez no creo que vaya a ser distinto".