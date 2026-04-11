El Lyon se hunde y Fonseca señala a Endrick: "Tiene que dar más"

Fonseca exige más a Endrick en medio de la crisis del Lyon y la bajada de rendimiento del delantero brasileño

El Olympique de Lyon atraviesa un momento muy complicado tras encadenar malos resultados en varias competiciones. La eliminación en la UEFA Europa League, su salida de la Copa de Francia y una racha negativa en la liga han encendido todas las alarmas en el club.

En medio de esta situación aparece el nombre de Endrick, cedido por el Real Madrid, que comenzó su etapa en Francia con un rendimiento muy alto, pero que ahora atraviesa un claro descenso de producción.

Inicio prometedor y caída progresiva

El delantero brasileño arrancó su cesión con un impacto inmediato, sumando goles en distintas competiciones y convirtiéndose en una pieza importante para el técnico Paulo Fonseca. Sin embargo, con el paso de las semanas su influencia en el juego ha ido disminuyendo de forma notable.

Actualmente, el atacante acumula varias jornadas sin marcar en liga y su aportación ofensiva se ha reducido, coincidiendo con el mal momento colectivo del equipo, que encadena numerosos encuentros sin victoria.

Fonseca eleva el tono con el jugador

El técnico del Lyon ha sido claro en sus declaraciones, exigiendo una mayor implicación del delantero. Fonseca reconoce su talento, pero considera que su nivel reciente no está a la altura de las necesidades del equipo en un momento tan delicado de la temporada.

El entrenador insiste en que el jugador debe asumir más responsabilidad dentro del campo y ser más determinante en los partidos, especialmente en una fase del curso donde cada punto resulta crucial.

Problemas físicos, carga de partidos y selección

Parte del bajón de rendimiento estaría relacionado con el desgaste físico tras su participación con la selección de Brasil. Aunque su presencia fue limitada, el viaje y la acumulación de esfuerzos habrían afectado a su estado.

Aun así, su rendimiento con la Selección de Brasil ha sido más positivo, llegando incluso a participar en acciones decisivas en partidos recientes, lo que contrasta con su sequía en el club francés.

Un Lyon en caída en la clasificación

El equipo ha pasado de pelear por la zona alta a situarse en posiciones más bajas de la tabla, alejándose de los puestos de acceso a la UEFA Champions League. La dinámica negativa ha generado preocupación tanto en el vestuario como en la dirección deportiva.

En este contexto, la falta de gol del delantero brasileño se ha convertido en un tema central dentro del análisis del rendimiento colectivo.

El Real Madrid sigue atento a su evolución

Desde el Real Madrid siguen de cerca la evolución de su jugador cedido, con la intención de que esta experiencia en Francia sirva para su crecimiento competitivo.

El club blanco esperaba que esta etapa fuera clave para su maduración en el fútbol europeo, aunque el rendimiento reciente ha generado cierta incertidumbre sobre su progresión inmediata.

Un futuro condicionado por la reacción

A pesar de las críticas, el cuerpo técnico mantiene la confianza en su recuperación. Fonseca considera que el jugador aún tiene margen para revertir la situación, aunque subraya que debe mejorar su implicación en el juego.

El futuro inmediato de Endrick dependerá de su capacidad para volver a ser decisivo y recuperar la versión que mostró en sus primeros partidos en Francia, en un contexto donde el Lyon necesita reaccionar con urgencia.