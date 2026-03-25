Dani Sánchez está de vuelta en el Málaga de Funes

El defensa volvió a la titularidad el pasado fin de semana ante el Cádiz y después del cuarto de hora largo ante el Huesca, está de regreso tras una publicación en Instagram en la que hablaba de la salud mental

La salud mental, por suerte, está cobrando cada vez más fuerza en la sociedad de hoy en día y como no, en el mundo del fútbol. Numerosos son los futbolistas que en un momento dado decidieron para por el bien de su salud mental y por suerte todos terminan volviendo con la ayuda de profesionales. Uno de estos deportistas es Dani Sánchez, defensa del Málaga que hace algunos meses compartía una imagen en Instagram en la que recordaba una mala etapa: "Lo viví de una forma muy natural. No tenía pensado escribir ese post. Pero esa noche estaba inspirado y e salió así. No voy a decir que fue uno de los momentos más duros de mi vida, pero me considero afortunado por pasar ese tipo de etapas porque la mente, en estos ámbitos del deporte, es lo más importante. Ahora mismo estoy a buen nivel física y mentalmente. Me vino muy bien pasar por esa etapa. En estos tres meses he notado el cariño de la gente de una manera brutal. Estoy súper agradecido a mi familia como a gente cercana y a la afición que ha estado a mi lado", publicaba el jugador del Málaga.

La vuelta de Dani Sánchez y su receta para lograrlo

Como decía este humilde periodista, lo importante es acudir a profesionales de la salud mental tal y como el propio Dani Sánchez comentó: "Con ayuda de profesionales. He estado trabajando con muchos psicólogos. Se lo recomiendo a gente. Si tiene alguna duda o está pasando algún momento malo, que no lo dude porque eso te ayuda un montón. Creo que cada deportista debería hacerlo. Con ayuda de mi familia y profesionales. He estado muy bien. Que la gente no piense que he estado fatal. Me he superado cada semana y ahora estoy contento y feliz".

Su titularidad frente al Cádiz

Dani Sánchez comentó cómo se sintió en su titularidad con el Málaga el pasado fin de semana ante el Cádiz: "Me encuentro muy bien. Era un partido ilusionante para mí y salí de inicio. Pensé en aprovechar la oportunidad disfrutando. Tengo muchas ganas de seguir con este nivel y todavía puedo dar muchísimo más. Estoy muy motivado por estos meses que faltan de competición".

Insistió Dani Sánchez en lo que disfrutó con su primera titularidad después de cinco meses: "Sabía que tenía opciones de jugar. Estaba tranquilo, ya lo hablé en su día con Funes. Por suerte, llevo mucha experiencia en esto y disfruté muchísimo. Desde dentro lo viví con mucha alegría y le di una asistencia a mi tocayo Dani Lorenzo. Comenzar así, con esa titularidad, me hizo irme feliz del partido".

La lesión que ayudó a Dani Sánchez

El defensor confesó que el hecho de lesionarse esta temporada le ha ayudado a sentir el cariño de la gente y eso le ha dado un plus: "La vida está hecha de momentos. La temporada está siendo dura, pero está sirviendo para aprender en todos los ámbitos. Estos meses, después de la lesión, también lo estoy disfrutando, pero de otra manera. Ha sido la primera vez que me he lesionado. Me ha venido superbien. He notado mucho el cariño de la gente hacia mí y eso es un plus. Tenemos una afición mágica".

La temporada ilusionante del Málaga

Dani Sánchez está viviendo su tercera temporada en el Málaga y esta puede ser una de las más ilusionantes desde que llegó del Numancia en el verano de 2023. Sobre el nivel del equipo no dudó y declaró que los de Funes no han alcanzado aún su máximo: "Le veo muy bien. Concentrado cada semana y sabiendo que debemos mejorar muchas cosas para ser el mejor equipo de la categoría. Creo que todavía no ha llegado nuestro mejor momento. Y eso dice mucho de nosotros. Estamos con ganas de que llegue este partido contra el Leganés, un equipo que no está hecho para estar en su actual clasificación. Este fin de semana viene de meter cinco goles a un buen equipo (Ceuta). Intentamos ser mejores cada día".