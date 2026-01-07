Lección del Málaga con la última decisión de la dirección deportiva de Loren Juarros

El cuadro de La Rosaleda anunció este miércoles la ampliación de contrato de Álex Pastor, lesionado de gravedad desde el pasado mes de agosto

Dicen que las familias unidas se ven en los peores momentos. En el mundo del fútbol y siempre hablando a nivel deportivo, los peores momentos pueden ser las derrotas, los descensos o en el caso individual de los jugadores, las lesiones. Este es el caso de Álex Pastor y el Málaga. Álex Pastor cayó lesionado gravemente de la rodilla el pasado mes de agosto después de ser titular en los dos primeros partidos del curso con Sergio Pellicer como técnico del Málaga. Álex Pastor lleva lesionado desde entonces y no ha vuelto a vestirse de corto con el Málaga aunque sigue trabajando con los servicios médicos para estar disponible cuanto antes para Funes.

Álex Pastor renueva con el Málaga hasta 2028

Álex Pastor terminaba su contrato con el Málaga el próximo 30 de junio y muchos podrían haber llegado a pensar que la opción más sencilla para el club de la Costa del Sol sería no renovarlo ante la más mínima duda sobre cómo quedaría de su lesión.

El Málaga no lo ha dudado y ha renovado a Álex Pastor por dos temporadas más, demostrando el compromiso con un jugador que llegó a La Rosaleda en el verano de 2024 procedente del Andorra. En tierras del Principado había pasado cinco campañas tras un periodo anterior en diferentes equipos de Italia.

El comunicado de renovación de Álex Pastor

El Málaga anunció del siguiente modo la renovación de Álex Pastor hasta 2028 al tiempo que informó de que continúa con el proceso de recuperación de su lesión de rodilla: "Álex Pastor seguirá perteneciendo al Málaga Club de Fútbol hasta el 30 de junio de 2028, al haber ampliado su contrato dos campañas más. El futbolista sigue en pleno proceso de recuperación de la lesión de larga duración que sufrió a finales del pasado mes de agosto, trabajando en La Rosaleda bajo la supervisión del cuerpo médico del primer equipo.

Tras firmar el curso 24/25 por el Málaga CF procedente del FC Andorra, completando una primera temporada notable a nivel individual con 31 partidos jugados en LALIGA HYPERMOTION (28 como titular y 2.436 minutos de juego) y otro en la Copa del Rey, Pastor, debido a su lesión, solamente pudo completar dos encuentros ligueros más en la actual 25/26. Así, se renueva la confianza en un jugador joven (26 años) y contrastado, que disponible ha ofrecido un excelente rendimiento en el centro de la zaga blanquiazul. Club y futbolista continuarán caminando juntos hasta 2028 con la ambición de seguir creciendo y alcanzando nuevos objetivos, tanto individuales como colectivos. El Málaga Club de Fútbol no sólo destaca el valor deportivo de Álex Pastor, sino también su compromiso, profesionalidad y sentido de pertenencia desde su llegada a La Rosaleda".

Álex Pastor valora el movimiento del Málaga

El propio Álex Pastor se ha mostrado agradecido por la renovación con el Málaga en palabras a 101 TV: "Cuando llegué no esperaba que fuese tan bonito el jugar aquí, el vivir en esta ciudad, soy muy afortunado. Así me siento y agradezco todos los días la oportunidad que tengo y que mejor que haciéndolo que renovar hasta 2028. Ojalá que sean dos muy bonitos años y quién sabe si muchos más. Eso dice mucho del club, yo valoro mucho la confianza que tienen en mi. Yo también quiero devolvérsela en cuanto pueda con buenos partidos, con buenos años. Este club tiene que acabar subiendo a Primera división, lo sabemos todos. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me da el club de estar aquí dos años más".