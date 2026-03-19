Loren Juarros se cansa del debate sobre su renovación en el Málaga: "Me gustaría acabar con esta historia"

El director deportivo, que termina contrato el próximo 30 de junio, habló este jueves en el acto de renovación de Diego Murillo hasta 2029

La renovación de Loren Juarros, director deportivo del Málaga, es uno de los temas que más preocupa en el seno del equipo afincado en La Rosaleda. Loren Juarros cumple contrato el próximo 30 de junio y con el equipo respondiendo a nivel deportivo, su continuidad parece indispensable en un Málaga que después de 30 jornadas está metido de lleno en la pelea por el play off de ascenso a Primera en LaLiga Hypermotion. Loren Juarros, que llegó al Málaga procedente de una Real Sociedad donde aplicó el modelo de trabajo basado en apostar por la cantera, está 'calcando' este modo de actuar en La Rosaleda.

El trabajo de Loren Juarros en el Málaga

Desde enero de 2025, Loren Juarros ha renovado en el Málaga a un total de 12 jugadores, de los cuales 10, son canteranos. El Málaga actualmente cuenta con 14 canteranos en el primer equipo que dirige Funes, un técnico que también llegó desde el filial. La renovación de Loren Juarros se coló, para sorpresa de nadie, en el acto de renovación de Diego Murillo que se celebró este jueves.

El director deportivo habló de la capacidad para lograr que los jóvenes de la cantera tengan el sentimiento de pertenencia al Málaga: "Ser capaces de conseguir convencer a estos chicos que se han formado aquí, junto con los que han llegado de fuera, es una fortaleza: que el Málaga haya convencido a estos chicos de que este el sitio. Y con la idea de que el compromiso de ellos, consigamos llevar al Málaga a lo más alto".

Loren Juarros habló de esa intención con la que llegó al Málaga: "Con esa intención llegamos aquí, para encontrar y construir ese sentimiento de pertenencia. Cuidarlo, alimentarlo, porque es la piedra angular del proyecto. Hay que mejorar los procesos y estructuras para seguir formando a estos jugadores y que se puedan reivindicar aquí. No es más fácil lo que viene, pero si es más importante lo que se está consiguiendo ahora".

Loren Juarros muestra su molestia con el tema de su renovación

Loren Juarros también se mostró ciertamente 'cansado' por el debate en torno a su renovación en el Málaga: "Me gustaría acabar con esta historia. Creo que la renovación de un director deportivo no tiene que ser debate, se tiene que gestionar internamente. Se está hablando. En la situación del equipo, tanto lo del entrenador como director deportivo, lo intentamos apartar, se tienen que dar las condiciones".

El director deportivo del Málaga hasta el próximo 30 de junio apostó por centrarse en lo puramente deportivo del Málaga y la posición que ha logrado el grupo comandado por Funes: "Me gustaría acabar con esta historia. Creo que la renovación de un director deportivo no tiene que ser debate, se tiene que gestionar internamente. Se está hablando. En la situación del equipo, tanto lo del entrenador como director deportivo, lo intentamos apartar, se tienen que dar las condiciones".

Seguidamente Loren Juarros se reiteró en su 'cansancio' por el tema de su renovación y apostó porque el capítulo se cerrase cuanto antes: "La persona que tiene que estar aquí tiene que pensar en el medio-largo plazo. Es el momento de tomar la decisión final y el club tiene que pensar lo que viene por delante. Me gustaría que esto se acabara ya, que se cerrara cuanto antes, que no sea la comidilla, porque el objetivo es que el equipo acabe de la mejor manera posible".

El proyecto de Loren Juarros en el Málaga

El director deportivo del Málaga también quiso recordar el momento de su llegada y una forma de trabajar que aplica al cuadro de la Costa del Sol: "Ya me conocéis. Lo dije cuando llegué aquí el primer día: tengo una construcción personal y deportiva. Es lo que he hecho. Loren tiene un proyecto, un modelo, una forma de hacer las cosas. El tema es que se pueda llevar adelante. Nos conocemos de estas temporadas. Todo el mundo sabe lo que hago y a lo qué me dedico. Por el bien del Málaga, nos tenemos que centrar en el trabajo de los jugadores".

Por último habló del paralelismo entre su trabajo en el Málaga y el que hizo anteriormente en la Real Sociedad: "El paralelismo parte de mí, porque era director deportivo allí. Sigo creyendo en lo que me dio resultado allí, lo que quiero trasladar aquí. Y luego el grupo de jugadores que se conformó allí, que fuimos capaces de aguantarlos y convencerlos, con un grupo de jugadores de la casa, que crecieron con nosotros, nosotros con ellos. Los sitios son diferentes, pero sí hay similitudes entre una cosa y otra".