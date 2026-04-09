Miedo en el Mallorca: Mateo Joseph podría decir adiós a la temporada

El RCD Mallorca afronta un contratiempo serio para el final de LaLiga. Mateo Joseph, cedido por el Leeds United el pasado verano, ha sufrido una lesión de rodilla en el último entrenamiento bermellón que podría dejarle fuera lo que resta de curso

El Mallorca, inmerso en la lucha por la permanencia en LaLiga, teme ante la posibilidad de perder a uno de sus delanteros para lo que resta de temporada. Mateo Joseph, jugador cedido por el Leeds de la Premier League, ha sufrido una grave lesión de rodilla en el último entrenamiento bermellón.

En la sesión dirigida por Martín Demichelis, el delantero español sufrió un problema en la articulación que lo ha obligado a acudir de urgencia a los servicios médicos del club. A la espera de las pruebas finales, las primeras exploraciones son muy preocupantes.

Una lesión que enciende las alarmas

El club ha confirmado que el futbolista sufrió un percance en la rodilla izquierda durante el entrenamiento, lo que ha obligado a realizar pruebas médicas para determinar el alcance exacto de la dolencia.

Los primeros pronósticos no son optimistas. Existe la posibilidad de que la lesión afecte a los ligamentos, lo que podría implicar incluso pasar por quirófano y una baja prolongada. Por ahora, el tiempo de recuperación no está cerrado, pero todo apunta a que el jugador podría perderse lo que resta de temporada.

Al tratarse de un jugador cedido, el Mallorca deberá coordinar los siguientes pasos con el Leeds, club propietario de sus derechos. Entre las opciones que se barajan está incluso que el futbolista regrese a Inglaterra para continuar allí su recuperación bajo la supervisión del conjunto británico.

Un jugador clave en la rotación

La baja de Mateo Joseph supone un golpe importante para el equipo de Demichelis. El delantero había tenido una participación muy regular a lo largo del curso, perdiéndose únicamente un partido en toda la temporada.

Tanto Jagoba Arrasate como el nuevo técnico argentino han contado con él como una pieza útil dentro de la rotación ofensiva, valorando su capacidad para aportar profundidad y dinamismo, incluso siendo una buena pareja junto a Muriqi. Su ausencia reduce las alternativas en ataque en un momento de máxima exigencia.

Baja confirmada ante el Rayo

Lo que sí es seguro es que el futbolista no estará disponible para el próximo compromiso de Liga ante el Rayo Vallecano en Son Moix. Un partido clave para un Mallorca que sigue peleando por asegurar la permanencia en Primera división, donde los puestos de descenso se sitúan a tan solo 2 puntos.

El Mallorca pierde así a una de sus piezas más usadas en ataque, justo cuando recibe un duro golpe a través de la lesión de Raíllo, quedando prácticamente el kosovar, Muriqi, como referencia ofensiva. Con 9 jornadas por delante y sin tiempo de reacción, el conjunto bermellón sufre un nuevo contratiempo para asegurar la ansiada permanencia, en una temporada donde ya ha vivido varias semanas en la zona roja.