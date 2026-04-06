Lucas Ribeiro, oportunidad gratuita para el ataque del Mallorca

El RCD Mallorca, en plena lucha por la permanencia en LaLiga, ya trabaja en reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. El club balear quiere aprovechar una oportunidad de mercado y ha puesto el foco en Lucas Ribeiro, extremo brasileño que podría llegar gratis este verano tras finalizar contrato con la Cultural Leonesa en Segunda división

El triunfo frente al Real Madrid ha reforzado la confianza del Mallorca, que ve más cerca su objetivo de la permanencia. En este contexto, la dirección deportiva ya empieza a perfilar movimientos de cara al cercano mercado de fichajes estival.

Uno de los nombres que ha emergido en las últimas horas es el de Lucas Ribeiro, un futbolista que podría convertirse en una oportunidad de mercado muy interesante para los bermellones.

Una oportunidad de mercado a coste cero

Según ha informado el periodista Rudy Galetti, el Mallorca está interesado en hacerse con los servicios del extremo brasileño, cuyo contrato con la Cultural Leonesa expira este verano.

El escenario es claro: si no renueva, Ribeiro quedará libre, lo que le convierte en un objetivo atractivo para varios clubes que buscan reforzarse sin realizar grandes inversiones.

Competencia por su fichaje

El conjunto balear no está solo en la carrera. Tal y como apunta la misma información, otros equipos también siguen de cerca la situación del jugador.

En España, el Castellón ha mostrado interés, mientras que desde el norte de África clubes como Raja Casablanca, Wydad AC o Al Ittihad Trípoli están atentos a su futuro.

Esta competencia podría acelerar los movimientos del Mallorca si quiere adelantarse en una operación muy tentadora para cualquier club.

Un perfil que encaja en el proyecto

Ribeiro, de 27 años, actúa como extremo derecho y destaca por su capacidad para desbordar y aportar profundidad en ataque. Durante la presente temporada en Segunda división ha disputado 20 partidos, con un balance de tres goles y una asistencia.

Su perfil encaja en la idea del Mallorca de reforzar posiciones ofensivas con jugadores versátiles y con margen de crecimiento dentro del sistema, como ha ocurrido esta temporada con Jan Virgili, o en el pasado hicieron con Kang-in Lee.

El Mallorca mira al futuro

Más allá de la operación concreta, el interés por Ribeiro refleja la estrategia del club: detectar oportunidades de mercado antes de que se disparen los precios.

Con la permanencia como prioridad inmediata, en Son Moix ya trabajan en paralelo para construir una plantilla competitiva de cara al próximo curso, donde Demichelis pueda contar con los activos necesarios para construir su proyecto.

Primero la salvación, después el mercado

El desenlace de la temporada será clave para definir la hoja de ruta definitiva. La continuidad en Primera división marcará el nivel de ambición del proyecto y la capacidad para cerrar este tipo de operaciones.

Hasta entonces el conjunto bermellón observa a una joya de Segunda división mientras busca la permanencia, cuando restan pocas semanas de campeonato.