El nuevo pelotazo del Almería que puede beneficiar al Real Madrid

El espectacular rendimiento de Sergio Arribas en Segunda división con la UD Almería ha desatado el interés de varios grandes de Europa, con el Sporting de Portugal a la cabeza, en una operación que puede dejar millones en las arcas del Real Madrid

El negocio está servido en el Almería. El conjunto andaluz ha vuelto a activar su fórmula favorita: convertir talento en oro. Y el protagonista esta vez es Sergio Arribas, uno de los nombres propios de la temporada en Segunda división.

Con números de estrella, 20 goles en 32 partidos, el mediapunta se ha colocado en el escaparate europeo. Y ya hay un club que aprieta con fuerza: el Sporting de Portugal.

El efecto Luis Suárez que marca el camino

Hace apenas un año, el Almería firmó una de las ventas más rentables del mercado. Luis Suárez salió rumbo a Lisboa tras ser el máximo goleador de la categoría.

El resultado, más de 22 millones fijos y un delantero que ahora brilla en Europa. Ahora el Sporting quiere repetir la jugada, donde Arribas encaja perfectamente en ese perfil: talento joven, impacto inmediato y margen de crecimiento.

Una operación millonaria con premio para el Madrid

El traspaso no solo interesa en Almería. También en el Real Madrid, que observa la situación muy de cerca. El conjunto blanco conserva el 50% de los derechos del jugador.

Esto significa que cualquier venta importante dejará un ingreso directo en el Santiago Bernabéu sin mover un dedo. Un escenario ideal para el club blanco, que podría beneficiarse de una operación cercana a los 25-30 millones de euros.

El Sporting toma la delantera

Según apuntan desde Portugal, el Sporting ya ha dado los primeros pasos y ha contactado con el entorno del jugador. No está solo, como indica As, el Ajax también sigue la operación, pero los portugueses parten con ventaja tras su reciente éxito en este tipo de fichajes.

En Lisboa ven en Arribas al relevo perfecto para seguir construyendo un proyecto competitivo en Europa tras la salida de su delantero estrella, Viktor Gyökeres, el pasado verano.

El Almería se frota las manos

En el club andaluz lo tienen claro: no habrá salida barata. Con contrato hasta 2029 y una cláusula de 40 millones, el objetivo es cerrar otra venta histórica. El precedente de operaciones como Darwin Núñez o El Bilal Touré refuerza su posición negociadora.

Además, el contexto invita a una subasta. Si varios clubes entran en la puja, el precio puede dispararse, donde Sporting de Lisboa y Ajax tendrán que dar rienda suelta a su talonario.

Un futuro que apunta lejos de Segunda

Mientras tanto, Arribas mantiene el foco en el presente. Su prioridad es el ascenso, pero su rendimiento hace difícil imaginar que continúe mucho tiempo en la categoría de plata.

Su impacto va más allá de los goles: es el líder ofensivo del equipo, el generador de juego y el futbolista que marca diferencias cada jornada.

El desenlace llegará en verano, pero las piezas ya se están moviendo. El Almería prepara otro gran traspaso, mientras el Sporting de Lisboa quiere repetir fórmula, dejando al Real Madrid a la espera de coger su parte del pastel.