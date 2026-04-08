El Mirandés sobrevive y la 'culpa' la tiene Carlos Fernández

El delantero andaluz, cedido por la Real Sociedad, ya suma 14 goles y el del pasado fin de semana ante el Real Zaragoza valió tres puntos

El Mirandés demostró el pasado fin de semana que no ha dicho su última palabra en LaLiga Hypermotion. Desde el fútbol de plata ya se daba casi por descendido al cuadro de Antxon Muneta, especialmente después de la jornada 30 cuando los jabatos perdieron ante el Cádiz y se hundían en la última posición de la tabla con 24 puntos y con la salvación a 10 con el Mirandés marcándola. Sumaba el Mirandés en ese momento tres derrotas consecutivas pero los jabatos quieren morir matando como se suele decir en estos casos.

El Mirandés, gracias en parte a los goles de un inspirado Carlos Fernández, ha sabido resistir en las últimas cuatro jornadas con ocho puntos de 12 posibles y con cuatro tantos del delantero cedido por la Real Sociedad. El Mirandés ahora mismo es penúltimo con 32 puntos y los jabatos, junto a Huesca y Cultural Leonesa, están más cerca que nunca de los puestos fuera del descenso que ahora mismo marca un Cádiz totalmente a la deriva y con 38 puntos. Por encima de este trío de cola solo está el Real Zaragoza, precisamente el último rival al que el Mirandés con Carlos Fernández como protagonista, venció.

Carlos Fernández mantiene vivo al Mirandés en LaLiga Hypermotion

Carlos Fernández, que recodemos está cedido por la Real Sociedad hasta el próximo 30 de junio, con el gol que marcó el pasado fin de semana ante el Real Zaragoza, ya ha superado su mejor registro total en una temporada como profesional. El que fuese canterano del Sevilla tenía su techo en la 2019/20 con 10 goles en Liga y tres en Copa del Rey. Además, LaLiga Hypermotion lo ha elegido como el delantero del once ideal de la jornada 34. El propio jugador también habló este miércoles y lanzó un aviso de cara al choque ante el Castellón: "Vamos a estar a la altura del partido y vamos a pelearlo".

Esta temporada Carlos Fernández ya suma 14 en Liga y no pudo ver portería en Copa del Rey por lo que sus cifras en el torneo de la regularidad y teniendo en cuenta la situación del Mirandés cobran más valor si cabe. Su último gol supuso el 1-2 de la remontada del Mirandés ante el Real Zaragoza y Antxon Muneta, sin personalizar en el delantero andaluz, habló de la personalidad del equipo para remontar: "Importante y vital. Hablábamos de que era nuestra oportunidad de meternos en la pelea y la hemos aprovechado en un partido muy complicado. No íbamos a ganar de otra manera aquí. Nos hemos puesto por detrás y pongo muy en valor la personalidad del equipo para dar la vuelta a esa situación de recibir un gol y toda la gente aprieta. Nos vamos al descanso con empate y con ocasiones y lo pongo muy en valor en la situación en la que estamos. Luego la segunda parte fue un ejercicio de sufrimiento. Hemos sufrido bien, librar las que teníamos que librar y creo que hemos golpeado bien cuando pudimos. Con la ventaja en el marcador, es verdad que el Zaragoza ha tenido llegadas y ocasiones como para haber marcado, pero pongo en valor el trabajo de mi equipo".

El calendario se pone duro para el Mirandés y Carlos Fernández

Ahora el Mirandés tendrá que confirmar el próximo fin de semana que el triunfo ante el Real Zaragoza no fue fruto de la casualidad y deberá hacerlo ante uno de los huesos de la competición como el Castellón. Los orelluts se están jugando el play off de ascenso a Primera pero ahí no quedará la cosa ya que en la jornada 35 visitarán Riazor para medirse a otro equipo ne la misma tesitura como el Deportivo de La Coruña.