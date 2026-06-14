El detalle de Marruecos que nadie esperaba en el Mundial 2026

La selección marroquí vuelve a ser una de las grandes protagonistas del Mundial 2026. Más allá de su empate ante Brasil en el debut, llama la atención la composición de una plantilla en la que la mayoría de los futbolistas nacieron lejos de Marruecos, aunque decidieron defender los colores del país de sus raíces

Marruecos se ha consolidado en los últimos años como una de las grandes potencias emergentes del fútbol internacional. Después de alcanzar las semifinales en el Mundial de Catar 2022 y de comenzar con buenas sensaciones su participación en la edición de 2026, el combinado africano continúa despertando interés tanto por su rendimiento deportivo como por la historia de muchos de sus jugadores.

Y es que gran parte de los futbolistas convocados por Walid Regragui nacieron fuera de Marruecos. La diáspora marroquí repartida por Europa ha permitido a la federación construir una generación de enorme talento formada en algunas de las mejores canteras del continente.

Más de la mitad de la plantilla nació en el extranjero

De los 26 futbolistas convocados por Marruecos para disputar el Mundial 2026, una amplia mayoría nació fuera de territorio marroquí. Países como Francia, Bélgica, Países Bajos, España o Italia aparecen como lugares de nacimiento de varios de los integrantes de la selección.

El caso más conocido es probablemente el de Achraf Hakimi. El lateral del Paris Saint-Germain nació en Madrid y se formó en las categorías inferiores del Real Madrid antes de convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Pese a tener la posibilidad de representar a España, siempre mostró su deseo de jugar con Marruecos.

Una situación similar ocurre con otros nombres importantes del vestuario marroquí. Muchos crecieron y desarrollaron su carrera en Europa, pero optaron por defender el país de origen de sus familias, fortaleciendo así el proyecto deportivo de la selección africana.

Francia, Bélgica y Países Bajos, las principales canteras de Marruecos

Francia es el país que más futbolistas aporta a la actual selección marroquí. La histórica relación entre ambos países y la importante comunidad marroquí establecida en territorio francés han facilitado que numerosos jugadores nacidos en ciudades francesas terminen representando a los Leones del Atlas.

Bélgica y Países Bajos también tienen un peso muy importante dentro de la convocatoria. De hecho, varios futbolistas que pasaron por las categorías inferiores de las selecciones belgas o neerlandesas acabaron cambiando de federación para competir con Marruecos a nivel absoluto.

La apuesta de la federación marroquí por captar talento de la diáspora se ha convertido en una de las claves del crecimiento experimentado durante la última década. El resultado es una plantilla con experiencia en las principales ligas europeas y acostumbrada a competir al máximo nivel.

Una identidad construida más allá de las fronteras

Lejos de generar debate dentro del país, esta realidad se ha convertido en uno de los símbolos de la selección marroquí. Muchos aficionados consideran que estos futbolistas representan perfectamente la identidad multicultural de una nación con millones de ciudadanos y descendientes repartidos por distintos rincones del mundo.

Además, los jugadores suelen mostrar una fuerte vinculación emocional con Marruecos. En numerosas ocasiones han explicado que la decisión de representar al país estuvo influenciada por sus familias, sus raíces y el sentimiento de pertenencia transmitido desde la infancia.

El éxito deportivo alcanzado en los últimos años también ha reforzado ese vínculo. La histórica semifinal de Catar 2022 y el crecimiento constante de la selección han servido para atraer a nuevas generaciones de futbolistas con doble nacionalidad.

Marruecos quiere volver a hacer historia en el Mundial

Más allá de la procedencia de sus jugadores, Marruecos vuelve a presentarse como una de las selecciones más peligrosas del torneo. El empate conseguido frente a Brasil en la primera jornada del Grupo C confirmó que los africanos pueden competir de igual a igual contra cualquier rival.

Con futbolistas experimentados en las mejores ligas europeas y una plantilla repleta de talento, los Leones del Atlas aspiran a superar la fase de grupos y volver a convertirse en una de las grandes sorpresas del campeonato.

La historia de Marruecos en el Mundial 2026 no solo se explica por los resultados sobre el césped. También es el reflejo de una selección construida a través de varias culturas, distintos países y una identidad que trasciende fronteras, pero que sigue encontrando en la camiseta marroquí un punto de unión común.