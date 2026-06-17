Escocia recupera a una de sus piezas clave antes de jugarse el Mundial contra Marruecos y Brasil

Scott McKenna se recupera de su lesión y podrá unirse al equipo de Escocia para los próximos partidos del Mundial, en los que se juegan su pase a la siguiente ronda ante dos países muy fuertes

Scott McKenna estará disponible para Escocia tras una lesión que le impidió estar en el primer partidoImago

Escocia está en una complicada coyuntura en el Mundial 2026. Tiene un grupo muy complicado, el C, y su pase a la siguiente ronda va a estar muy ajustado tras lo visto en la primera jornada. El país europeo logró la victoria contra Haití, que a priori es el eslabón débil de este cuadro, pero en una copa del mundo todo puede pasar. Lo que está claro es que Escocia necesita sacar su mejor nivel contra Marruecos y Brasil, y para ello recupera a un jugador muy importante.

Steve Clarke consiguió sacar el máximo rendimiento de su convocatoria y llevarse la victoria contra Haití en su debut en esta edición del Mundial, lo que les coloca como líderes de grupo. Pero ahora se enfrenta a los dos países más potentes, Marruecos y Brasil, y para esta subida de nivel va a poder contar con un jugador como Scott McKenna.

Steve Clarke recupera a Scott McKenna para los partidos decisivos de fase de grupos del Mundial

Scott McKenna es una de las piezas clave de la defensa escocesa y uno de los jugadores con más experiencia internacional de la convocatoria de Clarke, pero se perdió la primera jornada debido a una lesión. El jugador del Dinamo Zagreb se unió a la convocatoria con su selección a pesar de no estar totalmente recuperado de una lesión en la pantorrilla derecha, por lo que tampoco estuvo disponible para el estreno de su selección en esta edición de Estados Unidos, México y Canadá.

Pero este martes el futbolista escocés ha podido unirse a los entrenamientos con su país, y podrá saltar a los terrenos de juego en los choques clave contra Marruecos y Brasil. De hecho, Escocia se juega avanzar a los dieciseisavos en estos dos enfrentamientos ya que a priori son dos rivales más potentes, aunque ya se ha comprobado que en esta competición todo puede pasar. Sin embargo, en caso de finalmente quedar terceros en el cuadro, necesitan hacer grandes partidos para poder entrar en la 'repesca' de los terceros, una novedad en el formato para esta edición del Mundial, la más grande de la historia.

La vuelta de McKenna al posible once de Steve Clarke supone un respiro para Escocia, que aún tiene pendiente el regreso de otros de sus futbolistas, y por fin se ha podido entrenar en el campo del Charlotte FC, preparándose para su próximo partido contra Marruecos. El país africano logró el empate contra Brasil en la primera jornada.

Próximos partidos de Escocia, Brasil y Marruecos en el Grupo C del Mundial 2026

Viernes 19 de junio

18:00 - Escocia v Marruecos – Grupo C - Estadio Boston (00:00 del día siguiente hora española)

21:00 - Brasil v Haití – Grupo C - Estadio Filadelfia (03:00 hora española)

Miércoles 24 de junio

18:00 - Escocia v Brasil – Grupo C - Estadio Miami (00:00 del día siguiente hora española)

18:00 - Marruecos v Haití – Grupo C - Estadio Atlanta (00:00 del día siguiente hora española)