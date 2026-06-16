Tym Payne, el fenómeno viral del Mundial, ficha por un nuevo equipo tras su explosión mediática

El futbolista de Nueva Zelanda se ha convertido en un fenómeno viral en este Mundial 2026 y gracias a ello da el salto al fútbol sudamericano al encontrar un nuevo equipo

El Mundial 2026 acaba de comenzar pero ya tiene a su gran estrella. No por su juego ni por haber captado las miradas de múltiples clubes de la élite por ser decisivo para su selección, como sí han hecho algunos jugadores, si no por convertirse en un auténtico fenómeno viral. Se trata de Tim Payne, quién desde antes de dar inicio la copa del mundo se ha convertido en el rostro de esta edición.

Por ello, y tras un gran partido de debut con Nueva Zelanda, ha encontrado un nuevo equipo para dar un salto en el fútbol internacional y ha fichado por el Olimpia de Paragua, a la espera del comunicado oficial, que se espera que se publique en las próximas horas.

La sensación del Mundial 2026, Tim Payne, ficha por el Olimpia

La prensa de Paraguay ya ha confirmado la incorporación de Tim Payne a la Copa Sudamericana, a punto de hacerse oficial su fichaje por el Club Olimpia, que también ha hecho un guiño a través de redes sociales al publicar un 'tweet' con la bandera de Nueva Zelanda.

Un fichaje que acerca a Payne a una liga más competitiva y a un salto importante en el fútbol profesional. El equipo de Paraguay ha ganado en tres ocasiones la Copa Libertadores, el trofeo más importante del fútbol de América Latina, y esta temporada han llegado hasta a la ronda de octavos de la Copa Sudamericana. Por ello, el rostro más viral de este Mundial 2026 va a dejar el Wellington Phoenix, de la liga australiana, rumbo a su nuevo destino.

Tim Payne da el salto en el fútbol internacional y pasa de Nueva Zelanda a Paraguay

Este fichaje supone un salto en la carrera del defensa a sus 32 años, convirtiéndose en un futbolista internacional y alejándose de las ligas de Oceanía por primera vez en su trayectoria. Un traspaso que se da a conocer tras su debut en el Mundial con Nueva Zelanda, en el que además dio una asistencia en el empate a dos contra Irán.

¿Por qué se ha hecho viral Tim Payne en el Mundial 2026?

El defensa neozelandés se ha convertido en una de las figuras del Mundial pero pocos saben realmente por qué. Pues bien, se trata de un reto viral del influencer argentino Valen Scarsini "El Scarso", que se propuso hacer viral al jugador más desconocido de los elegidos para competir en este torneo, y escogió a Payne, que tenía menos de 5.000 seguidores en sus redes sociales.

De 5.000 a más de 5 millones de seguidores gracias al Mundial

A raíz de este reto, se formó una comunidad enorme que siguió a Tim Payne y se crearon varios memes, hasta que se ha convertido en el rostro más visible. Aunque en el Mundial cualquier actuación sobresaliente te hace dar un impresionante salto. Así ha ocurrido con Vozinha, el portero de Cabo Verde que consiguió rescatar un empate para su selección contra España. El portero ha pasado de 500.000 seguidores a más de 7 millones en menos de 48 horas.