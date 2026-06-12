Ibrahimovic arremete contra una de las selecciones del Mundial: "Serán el saco de Boxeo"

El ex jugador de Suecia y que ha militado en equipos como Juventus, Milan o Barcelona, atizó al combinado de Panamá que entrena el danés Thomas Christiansen. Consideró a la selección panameña como la más débil del grupo L que comparte con Inglaterra, Ghana y Croacia

Hablar de Zlatan Ibrahimovic es hacerlo de un jugador que a pesar de su importante corpulencia, ha sabido demostrar en su extensa carrera su gran manejo de balón. Ibrahimovic pasó por algunos de los mejores equipos del Mundo como Barcelona, PSG, Milan, Inter o Juventus. Además, Ibrahimovic jugó con Suecia dos Mundiales, el de 2002 y el de 2006 aunque no consiguió meterse en las citas de 2010, 2014, 2018 y 2022. Su último partido con Suecia fue para la fase de clasificación de la Eurocopa de 2014.

Ahora Ibrahimovic ejerce de comentarista para la Cadena FOX en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. En dicha posición, Ibrahimovic analizó el grupo L del Mundial que conforman Croacia, Ghana, Inglaterra y Panamá. Esta última selección es la que en opinión de Ibrahimovic, es la más débil del L y será como un saco de boxeo para el resto de sus rivales.

Ibrahimovic ataca a la Panamá de Thomas Christiansen

Ibrahimovic analizó el grupo L del Mundial 2026. El sueco se mostró dudoso de si Inglaterra superaría la fase de grupos, dejó clara su predilección por Croacia y valoró el talento de Ghana además de considerar a Panamá como la peor de las cuatro: "Tenemos a Inglaterra. ¿Volverá a casa? Ya veremos. Tenemos a Croacia. Yo también tengo raíces croatas, así que los apoyo en este torneo. Tenemos a Ghana. Tienen mucho talento; veremos qué nos deparan. Tenemos a Panamá. Desafortunadamente, en este grupo, creo que serán el saco de boxeo".

Insistió Ibrahimovic con la debilidad de Panamá al tiempo que colocó a Inglaterra y Croacia como las dos selecciones que pelearán por el primer puesto del grupo L: "Inglaterra y Croacia lucharán por el primer puesto, y Ghana podría complicarles las cosas y sumar algunos puntos. Pero no veo a Panamá". No habló Ibrahimovic sobre 'su' Suecia, encuadrada en el grupo F, junto a Países Bajos, Túnez y Japón.

El grupo L del Mundial 2026 busca dueño

El grupo L echará a rodar el próximo 17 de junio. Serán Inglaterra y Croacia quienes abran las hostilidades en el último de los 12 grupos del Mundial con uno de los mejores encuentros que ha deparado la fase de grupos. Se jugará a partir de las 22:00 horas (hora peninsular española).

El jueves 18 será cuando Ghana y Panamá, a partir de la 1 de la madrugada (hora peninsular española), demuestren sus intenciones en esta fase de grupo. Es importante recordar que los ocho mejores terceros de los 12 grupos del Mundial tendrán billete para los dieciseisavos de final al igual que las dos primera de cada uno de los grupos.